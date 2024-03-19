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مجلس محافظة البلقاء يبحث الخطط الثقافية للواءي ماحص والفحيص

3/19/2024 2:42:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البلقاء 19 آذار (بترا) - بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء، إبراهيم العواملة، ومدير مديرية ثقافة البلقاء وصفي الطويل خطط العمل للعام الحالي والبرامج والأنشطة الثقافية.
جاء ذلك خلال لقاء الهيئات الثقافية في لواء ماحص والفحيص واستعراض احتياجات منتدى الفحيص الثقافي المتمثلة بضرورة توسعته وتجهيز قاعة للنشاطات.
وبين العواملة الدور المحوري للمنتديات الثقافية في تعزيز الوعي الثقافي والمساهمة في تطوير الحركة الثقافية، بوصفها حاضنة للمثقفين والأدباء، وتشكل جزءًا من النسيج الثقافي و الاجتماعي.
وأضاف انه يقع على عاتق هذه المنتديات دور كبير ومهم في توجيه الوعي الاجتماعي ومد جسور التواصل الفكري والمعرفي بين مكونات المجتمع.
وحضر اللقاء ممثلا لواءي ماحص عبد المجيد الشبلي والفحيص عيد منيزل.
-- (بترا)
ون/اص/ب ط
19/03/2024 12:58:44

MENAFN19032024000117011021ID1107997280

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