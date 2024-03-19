مجلس محافظة البلقاء يبحث الخطط الثقافية للواءي ماحص والفحيص

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 19 آذار (بترا) - بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء، إبراهيم العواملة، ومدير مديرية ثقافة البلقاء وصفي الطويل خطط العمل للعام الحالي والبرامج والأنشطة الثقافية.
جاء ذلك خلال لقاء الهيئات الثقافية في لواء ماحص والفحيص واستعراض احتياجات منتدى الفحيص الثقافي المتمثلة بضرورة توسعته وتجهيز قاعة للنشاطات.
وبين العواملة الدور المحوري للمنتديات الثقافية في تعزيز الوعي الثقافي والمساهمة في تطوير الحركة الثقافية، بوصفها حاضنة للمثقفين والأدباء، وتشكل جزءًا من النسيج الثقافي و الاجتماعي.
وأضاف انه يقع على عاتق هذه المنتديات دور كبير ومهم في توجيه الوعي الاجتماعي ومد جسور التواصل الفكري والمعرفي بين مكونات المجتمع.
وحضر اللقاء ممثلا لواءي ماحص عبد المجيد الشبلي والفحيص عيد منيزل.
-- (بترا)
ون/اص/ب ط
19/03/2024 12:58:44
MENAFN19032024000117011021ID1107997280
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