وزيرة بلجيكية: لا يمكن هزيمة حماس بتجويع المدنيين في غزة
التاريخ
3/19/2024 2:42:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا) - قالت وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز إن إسرائيل لا يمكنها أن تهزم حماس من خلال تجويع المدنيين في قطاع غزة.
وبحسب يورنيوز الإخبارية، دعت الوزيرة إسرائيل لفتح المعابر والتوقف عن منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وقالت إن المجاعة تهدد أكثر من مليون شخص في غزة، وإن الجوع لا ينبغي أن يتحول إلى سلاح حرب.
-- (بترا)
رص/رس/اص/ب ط
19/03/2024 12:56:57
MENAFN19032024000117011021ID1107997279
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