وزيرة بلجيكية: لا يمكن هزيمة حماس بتجويع المدنيين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا) - قالت وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز إن إسرائيل لا يمكنها أن تهزم حماس من خلال تجويع المدنيين في قطاع غزة.

وبحسب يورنيوز الإخبارية، دعت الوزيرة إسرائيل لفتح المعابر والتوقف عن منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقالت إن المجاعة تهدد أكثر من مليون شخص في غزة، وإن الجوع لا ينبغي أن يتحول إلى سلاح حرب.

-- (بترا)

رص/رس/اص/ب ط

19/03/2024 12:56:57