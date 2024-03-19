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الخارجية الفلسطينية تدين القصف الوحشي للاحتلال على مناطق مختلفة بغزة

3/19/2024 2:42:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 19 آذار (بترا)- أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات القصف الوحشي والدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والذي يتصاعد بشكل جنوني منذ أمس، وتركز فجر هذا اليوم باستهداف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في رفح، وخلف العشرات بين الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الركام.
وأضافت الوزارة في بيان بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء،إن القصف العنيف الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، يعد بداية جدية لتوسيع جرائمه فيها، بالرغم من وجود أكثر من مليون نازح فيها، دون إعطاء أي اعتبار لحياتهم.
وأوضحت الخارجية أن إسرائيل بدأت بتدمير رفح بشكل يومي وبطريقة منهجية عبر الاعتداءات المتكررة على المنازل، وقصفها، وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، فإسرائيل بدأت عدوانها على مدينة رفح، ولم تنتظر اذنا من أحد، ولم تعلن ذلك تجنباً لردود الفعل الدولية ،مؤكدة أن هذا التصعيد هو استخفاف إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية والأميركية لحماية النازحين وتأمين كامل احتياجاتهم الإنسانية.
وأضافت أن توسيع جرائم الإبادة لتشمل رفح يتزامن مع بداية جولة وزير الخارجية الأميركي بلينكن الذي أكد في تصريحاته الأخيرة عن غياب أي خطة إسرائيلية جدية لحماية المدنيين في رفح،مطالبا إسرائيل بذلك.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
19/03/2024 12:20:59

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