المنتخب الأولمبي لكرة القدم يلتقي نظيره السعودي غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، نظيره السعودي عند الساعة الحادية عشر من مساء يوم غد الأربعاء، في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة غرب أسيا المقامة في مدينة الإحساء السعودية.
ويسعى المنتخب الوطني الأولمبي لتحقيق الفوز للانتقال إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي تشهد مشاركة منتخبات قوية.
وتأتي مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة غرب أسيا، كمحطة تحضيرية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أسيا التي تقام في قطر اعتبارا من يوم 15 الشهر المقبل.
ويشرف على تدريب المنتخب الأولمبي المدرب الوطني عبدالله أبو زمع.
--(بترا)
خ خ/ أ أ / س س
19/03/2024 12:18:50
MENAFN19032024000117011021ID1107997270
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.