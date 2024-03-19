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المنتخب الأولمبي لكرة القدم يلتقي نظيره السعودي غدا

3/19/2024 2:42:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، نظيره السعودي عند الساعة الحادية عشر من مساء يوم غد الأربعاء، في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة غرب أسيا المقامة في مدينة الإحساء السعودية.
ويسعى المنتخب الوطني الأولمبي لتحقيق الفوز للانتقال إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي تشهد مشاركة منتخبات قوية.
وتأتي مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة غرب أسيا، كمحطة تحضيرية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أسيا التي تقام في قطر اعتبارا من يوم 15 الشهر المقبل.
ويشرف على تدريب المنتخب الأولمبي المدرب الوطني عبدالله أبو زمع.
--(بترا)
خ خ/ أ أ / س س
19/03/2024 12:18:50

MENAFN19032024000117011021ID1107997270

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