شراكة بين أمنية وستارت آب بووتكامب لإدارة وتشغيل حاضنة ذا تانك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- عقدت شركة أمنية شراكة جديدة مع شركة "ستارت آب بووتكامب"، وذلك لتشغيل وإدارة حاضنة أمنية لريادة الأعمال "ذا تانك".

وبحسب بيان لشركة أمنية اليوم الثلاثاء، تهدف الشراكة إلى تنشيط وتفعيل دور حاضنة أمنية لريادة الأعمال في دعم وتطوير الشركات الناشئة في الأردن والعمل على زيادة تأثير شركة أمنية على البيئة الريادية في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لأمنية فيصل قمحية، إن هذه الشراكة تعبر عن التزامنا الراسخ في دعم وتمكين الشركات الناشئة في الأردن، لإدراكنا لأهمية ودور ريادة الأعمال في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ستارت آب بووتكامب" إبراهيم سكسك، أن الشراكة مع أمنية تتيح الفرصة لنقل خبراتنا في تسريع نمو الشركات الناشئة إلى الأردن، مع التركيز على التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الاتصالات.

وبموجب هذه الشراكة ستعمل شركة "ستارت آب بووتكامب" مع شركة أمنية على تقديم تحديات محددة تمتد لستة أسابيع لكل تحد، تشمل مراحل إعداد الفكرة والتحضير للعرض التقديمي والعرض النهائي، مع التركيز على مجالات حيوية مثل الجيل الخامس والحوسبة الطرفية والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنيات الاتصال والشبكات المعرفة بالبرمجيات وإنترنت الأشياء.

كما سيتم بموجب الشراكة استقطاب خبراء ومختصين في مجالات عدة لعقد دورات تدريبية متقدمة والعمل مباشرة مع الفرق، والمشاركة في أنشطة رئيسة مثل التحليل العميق لعوامل القوة والضعف والفرص والمخاطر مع الشركات الناشئة باستخدام نموذج العمل ومنهجيات الشركات الناشئة والتدريب على العروض التقديمية.

-- (بترا)

غ ح/أ أ/ب ط

19/03/2024 12:12:54