شراكة بين أمنية وستارت آب بووتكامب لإدارة وتشغيل حاضنة ذا تانك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- عقدت شركة أمنية شراكة جديدة مع شركة "ستارت آب بووتكامب"، وذلك لتشغيل وإدارة حاضنة أمنية لريادة الأعمال "ذا تانك".
وبحسب بيان لشركة أمنية اليوم الثلاثاء، تهدف الشراكة إلى تنشيط وتفعيل دور حاضنة أمنية لريادة الأعمال في دعم وتطوير الشركات الناشئة في الأردن والعمل على زيادة تأثير شركة أمنية على البيئة الريادية في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لأمنية فيصل قمحية، إن هذه الشراكة تعبر عن التزامنا الراسخ في دعم وتمكين الشركات الناشئة في الأردن، لإدراكنا لأهمية ودور ريادة الأعمال في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ستارت آب بووتكامب" إبراهيم سكسك، أن الشراكة مع أمنية تتيح الفرصة لنقل خبراتنا في تسريع نمو الشركات الناشئة إلى الأردن، مع التركيز على التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الاتصالات.
وبموجب هذه الشراكة ستعمل شركة "ستارت آب بووتكامب" مع شركة أمنية على تقديم تحديات محددة تمتد لستة أسابيع لكل تحد، تشمل مراحل إعداد الفكرة والتحضير للعرض التقديمي والعرض النهائي، مع التركيز على مجالات حيوية مثل الجيل الخامس والحوسبة الطرفية والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنيات الاتصال والشبكات المعرفة بالبرمجيات وإنترنت الأشياء.
كما سيتم بموجب الشراكة استقطاب خبراء ومختصين في مجالات عدة لعقد دورات تدريبية متقدمة والعمل مباشرة مع الفرق، والمشاركة في أنشطة رئيسة مثل التحليل العميق لعوامل القوة والضعف والفرص والمخاطر مع الشركات الناشئة باستخدام نموذج العمل ومنهجيات الشركات الناشئة والتدريب على العروض التقديمية.
-- (بترا)
غ ح/أ أ/ب ط
19/03/2024 12:12:54
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