قانون حماية البيانات الشخصية يعزز الثقة الرقمية وحماية خصوصية الأفراد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا) - قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 يعكس الالتزام بتعزيز الثقة الرقمية وحماية خصوصية الأفراد في ظل التحول الرقمي.

وأكدت في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون يهدف إلى تعزيز الخصوصية وحماية البيانات من خلال تنظيم معالجة البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد في الوصول إلى بياناتهم، وتصحيحها، وحذفها، والاعتراض على استخدامها.

وأشارت إلى أن تنفيذ القانون الذي تم إصداره بتاريخ 17 أيلول العام الماضي ودخل حيز التنفيذ في 17 آذار الحالي، يمنح الأفراد حقوقاً في التحكم ببياناتهم الشخصية.

ودعت جميع الجهات التي تتعامل بالبيانات الشخصية حال نفاذ القانون، الى الالتزام بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة، وتبدأ بعدها مرحلة الامتثال في 17 آذار عام 2025.

وأضافت، أن الأسباب الموجبة لاستصدار القانون هي لتحقيق الحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني وليكون الأردن بمصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، ولإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية البيانات الشخصية وبين السماح بمعالجة البيانات، ولتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها مما يعزز الثقة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي.

وأوضحت الوزارة أن أحكام تطبيق القانون تجري على البيانات التي تم جمعها أو معالجتها قبل نفاذه، ولا تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة بياناتهم لأغراضهم الشخصية.

ودعت الوزارة جميع الأفراد والمهتمين إلى الاطلاع على حقوقهم بموجب هذا القانون من خلال الرابط:

-- (بترا)

غ ح/أ أ/ب ط

19/03/2024 12:08:15