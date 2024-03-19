هيئة النقل تحقق إنجازات عديدة بتحسين البنية التحتية والخدمات للقطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا) - حققت هيئة النقل البري العديد من الإنجازات الأمر الذي أثر إيجابا على مستوى تحسين البُنية التحتية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وتسهيل حركة النقل وانسيابية البضائع والنقل العام للرُكاب وتبني مفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الهيئة أنجزت مشروع دعم الأجور لطلبة الجامعات الأردنية الحكومية الذي بوشر العمل به منذ عام 2010 وما زال مُستمراً.

وتقوم فكرة المشروع على دعم أُجور نقل الطُّلاب للجامعات الرسمية (الخطوط بين المُحافظات) بنسبة 50 بالمئة من الأجرة المُقررة تدفع للشركة الناقلة، لتشجيع الطلاب على استخدام المواصلات العامة وتشجيع شركات النقل على تشغيل خطوط النقل.

وأشار الى أن المشروع يشمل جامعات العلوم والتكنولوجيا واليرموك والأردنية والبلقاء التطبيقية والحسين وآل البيت والهاشمية في 6 مُحافظات.

وأكد الوريكات، أنه تم تنفيذ ودراسة احتياجات خدمة نقل طلاب المدارس الحكومية "دراسات النقل الجماعي"، حيث أظهرت الدراسة تحديد حجم الطلب الحالي والمُستقبلي لخدمة نقل طلاب المدارس الحكومية في المناطق التابعة لصلاحيات الهيئة في جميع محافظات المملكة بناء على التقسيمات الإدارية على مُستوى الأقضية التي تم بموجبها تحديد المدارس التي تقع على مسارات خطوط النقل العام أو ضِمن مسافة سير لا تتجاوز 350 مترا وتحديد الطريقة الأمثل لتقديم الخدمة اللازمة لطلبة المدارس الحكومية وتقديم الحل الأمثل من الناحية التخطيطية والهندسية والبيئية وعدد الحافلات ونوعيتها والسعة المقعدية وتحديد الطلب المُستقبلي للسنوات الخمس المقبلة.

وأضاف، أن الهيئة أعادت تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في مراكز مُحافظات المفرق، اربد، جرش، عجلون، مأدبا، الكرك، الطفيلة ومعان، حيث تم إنشاء بُنية تحتية جديدة لمراكز الانطلاق وتزويدها بالمباني الإدارية والخدمية.

وأشار الى أنه تم إنشاء مركز موحد للسفريات الخارجية في عمان على مساحة 22 دونما وبكلفة تقارب 4 ملايين دينار، وذلك لتنظيم مبيت وحركة سيارات السفريات.

كما تم إعداد الدراسات اللازمة والمُخططات الهندسية ووثائق عطاء التنفيذ لكل من مراكز الانطلاق في البلقاء-السلط، الرمثا، إربد الشمالي، الجيزة، غور الصافي وغور المزرعة والبتراء الداخلي-وادي موسى والبتراء الخارجي.

وأوضح الوريكات، أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع توفير أنظمة الرقابة الإلكترونية وتشمل مُجمع عمان الجديد- إربد، موقفين في الجامعة الهاشمية -الزرقاء، مُجمع الملك عبد الله الثاني- الزرقاء، مُجمع جرش ومُجمع عجلون، بالإضافة إلى تجهيز غُرفة للمُراقبة في مبنى الهيئة الرئيسي.

وتابع، أنه تم ايضا إنجاز المرحلة الأولى من مشروع بناء القاعدة الجيومكانية في "إربد-الزرقاء-جرش" لتحقيق تطوير وتحديث وبناء قاعدة بيانات جغرافية تحتوي على بيانات الخطوط في المُحافظات المشمولة في المشروع، لتكون نظاماً مركزياً يحتوي على جميع البيانات التي سيتم جمعها في المسوحات المشمولة في المسح بمختلف أنواعها "صور، فيديو، بيانات مكانية وغيرها" وعرضها بطريقة مُناسبة.

وقال الوريكات، إن العمل بمشروع المنظومة الإلكترونية لوثيقة النقل البري يهدف لتحسين خدمات النقل وضمان حقوق أطراف عملية النقل، من خلال إيجاد وسيلة مرنة وسهلة يُمكن من خلالها تعبئة وثيقة النقل بشكلٍ إلكتروني والتأكد من صحة البيانات المُدخلة ضمنها، وربط الجهات ذات العلاقة مثل دائرة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، والحد من تدخل الأشخاص والشركات غير المُرخصة في الاتجار بوثيقة النقل، والحصول على قاعدة بيانات وإحصائيات لمُساعدة مُتخذي القرار لتحسين واقع خدمات نقل البضائع على الطُرق، مع إمكانية تقديم خدمات إلكترونية أخرى للشركات المُرخّصة مثل تنظيم العقود مع الناقلين الأفراد.

ولفت الى أنه تمت الموافقة على إعداد دراسة عن التحديث الاستبدالي لقطاع نقل البضائع، وذلك بقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 23 شباط 2023 وموافقة رِئاسة الوزراء في نيسان العام الماضي، حيث تتضمن إعفاء الرؤوس القاطرة التي سيتم استبدالها من ضريبة المبيعات والسماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صُنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص.

وبين أن الهيئة تعمل على تشجيع المُستثمرين في قطاع نقل البضائع لإنشاء شركة مُرخصة من خلال الهيئة على أن تقوم هذه الشركة بشراء شاحنات من الناقلين الأفراد وشطبها واستبدالها بشاحنات حديثة على أن يتم تنزيل العدد إلى النصف كحدٍ أدنى وزيادة عدد الرحلات بما يتواءم مع العدد الأصلي وتشغيل سائقي الأفراد للشاحنات نفسها على الشاحنات الجديدة مع إخضاعهم للضمان الاجتماعي من خلال المُستثمرين لمُعالجة تَضخُّم حجم الأسطول وقِدَمِه.

وأشار الى انجاز العديد من الدراسات في مجال النقل العام للركاب، منها دراسة المُخطط الشمولي لإعادة هيكلة خطوط النقل العام في المملكة.

ويهدف المشروع إلى إيجاد نظام نقل عام للركاب آمن وفعال ومُتكامل ومعتمد وصديق للبيئة، قادر على مواكبة التطورات وتلبية احتياجات جميع شرائح المُجتمع من خلال إعادة هيكلة شبكات النقل العام وعمل نظام تعرفة جديد ووضع أنسب السياسات لدعم أجور النقل وتوفير الدعم المالي للخطوط غير المُجدية وتوفير خدمة نقل مُنتظمة للمواطنين.

كما تم إجراء دراسة تفصيلية لإعادة هيكلة شبكة النقل العام "جرش" وتهدف الى تنفيذ مُخرجات المُخطط الشمولي للمُحافظة ويشمل تحديد مسارات خطوط النقل العام ومواقف التحميل والتنزيل وتحديد الأجور المُناسبة وإعادة هيكلة المُشغلين.

وتم كذلك إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع اعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في مدينتي "اربد والزرقاء" وتهدف الدراسات الى تقديم حافلات جديدة ذات جودة أفضل وموثوقية أعلى وإمكانية وصول أكبر وكفاءة وأمان أكثر والنظر في إمكانية إنشاء شركات نقل جديدة وفقًا لنموذج إدارة الحافلات.

وأكد الوريكات أنه تم تصميم حزم تشغيلية لخطوط نقل عام جديدة وتوقيع عقود تشغيلية مع مشغلين مؤهلين وتوفير خدمة تقاضي الأجور من خلال أنظمة تذاكر جديدة تجعل الخدمات أكثر جاذبية للركاب وتسمح بمراجعة كاملة للأداء المالي ودعم إدخال الحافلات الكهربائية لأول مرة في المدينتين للمساهمة في التوسع في التنقل الكهربائي في المملكة.

كما تم دراسة حاجة المملكة من خدمات التكسي والتي تهدف إلى الوقوف على حجم الطلب الحالي والمُستقبلي على خدمات التكسي في جميع المُحافظات التي تقع ضِمن اختصاص الهيئة من خلال المُسوحات الميدانية والدراسات الفنية من أجل تحقيق المُستوى المطلوب للركاب من خدمات التكسي وتحقيق الدخل المُناسب لسائقيها.

وأجريت دراسة تقييم خدمات النقل العام لتطوير ورفع مُستوى خدمات النقل العام وزيادة مُستخدمي وسائط النقل العام وتوفير تغطية أوسع ووسائط نقل آمنة وحديثة ودراسة لتحديد الحاجة وحجم الطلب على خدمات سيارات التأجير السياحي وخدمة السيارات الفخمة "الليموزين" وخدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وخدمات التكسي بجميع أنماطه للعام الحالي.

كما تم تحديد حجم الطلب الحالي ومن ثم نمذجة هذا الطلب للعشر سنوات المقبلة، على خدمات سيارات التأجير السياحي وخدمة السيارات الفخمة "الليموزين" ونقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وخدمات التكسي بجميع أنماطه، ومعرفة تأثير استخدام أنماط النقل المُستهدفة في الدراسة على خدمة النقل على خطوط النقل العام، وكذلك معرفة تأثير منح التراخيص للعدد الإضافي المُقترح على كُل نمط من أنماط النقل المُستهدفة في الدراسة على التخطيط الحضري لكُل مدينة من حيث "التأثير على مُستوى الخدمات المُقدمة والتأثير على الازدحامات المرورية".

وقال الوريكات، إن الهيئة أعدت خطة تنفيذية بشأن واقع النقل البري في مناطق جنوب عمان، تعكس استراتيجية النقل البري على المدى القصير والطويل للسنوات العشر القادمة لمناطق جنوب عمان التابعة للهيئة (الألوية: سحاب، الموقر، ناعور، الجيزة) لتكون هذه الخطة هي الأساس في ترتيب أولويات القطاع في تلك المناطق وتحديد المشاريع التي سيتم اعتمادها عند إعداد خطة مجلس اللامركزية لمُحافظة العاصمة لهذه الألوية بما يختص بقطاع النقل البري للسنوات العشر المقبلة "نقل بضائع ونقل ركاب".

وتعتمد منظومة النقل البري فيها على الحافلات والتاكسي ونقل البضائع بالشاحنات كونها منطقة ذات طابع تجاري والمناطق الأقرب من مُحافظة العاصمة إلى مدينة العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن لنقل البضائع.

ولفت الى النموذج الوطني المُحوسب للتنبؤ بالنقل، لإيجاد أُطر مؤسسية للتعاون والتنسيق بين هيئة تنظيم النقل البري ومجلس أمانة عمان الكُبرى فيما يتعلق بتطوير نموذج نقل عام موحد ومُفصل لجميع مُحافظات المملكة من خلال ربط نموذج النقل العام الذي أعدته هيئة تنظيم النقل البري مع نموذج النقل العام الخاص بأمانة عمان الكُبرى، لإيجاد نموذج موحد للنقل العام بحيث يتضمن خطوط النقل العام التي تقع ضِمن صلاحيات هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكُبرى باستخدام برمجية تُصنف كبرمجية مُتكاملة في دراسة التوقعات والتنبؤ بحجم الطلب على خدمات النقل العام للمُساعدة في اتخاذ القرار المُناسب فيما يخُص شبكة النقل العام.

وأضاف، أن المُختصين في مجال النقل العام استفادوا من المعلومات المُتعلقة بالنقل والتحليل والتخطيط والتشغيل لأنظمة النقل الحالية والمُستقبلية على نِطاق واسع سواء شبكة النقل المحلية أو شبكة النقل الوطنية والإقليمية.

-- (بترا)

ن ش/أ أ/ب ط

19/03/2024 11:39:11