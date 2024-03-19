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عودة الهدوء إلى الحدود بين أفغانستان وباكستان

3/19/2024 2:38:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقفت المواجهات عند الحدود بين أفغانستان وباكستان التي اندلعت بعد ضربات جوية شنتها إسلام آباد في شرق أفغانستان وأوقعت قتلى، على ما أعلنت حكومة حركة طالبان والشرطة الباكستانية.
وقال الناطق باسم حكومة طالبان في كابول ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس «توقف إطلاق النار والوضع هادئ».
وشنت باكستان صباح الاثنين ضربات جوية في ولايتي باكتيكا وخوست الأفغانيتين، ما أسفر عن سقوط ثمانية قتلى مدنيين هم نساء وأطفال، بحسب كابول.
وأدت هذه الضربات إلى رد أفغاني مع إطلاق نار «من أسلحة ثقيلة» على أهداف عسكرية باكستانية في المناطق الحدودية، ما استدعى ردا من الجيش الباكستاني أيضا.
وحذرت حكومة طالبان جارتها باكستان، من «عواقب ستكون خارجة عن سيطرة باكستان».
وأكد مسؤول كبير في شرطة إقليم كورام شمال غرب باكستان لوكالة فرانس برس ان «الهدوء سيطر عند الحدود والقوى الأمنية عززت مواقعها» أمس.
ويوم الإثنين أسفرت قذائف هاون أطلقتها القوات الأفغانية على كورام «عن أضرار في ثلاثة مراكز أمنية وخمسة منازل تابعة لمدنيين» و«أصيب تسعة أشخاص بينهم أربعة من عناصر قوات الأمن»، على ما أضاف هذا المصدر، طالبا عدم الكشف عن اسمه.
ودفع التصعيد الخطر بين البلدين، الولايات المتحدة إلى دعوة باكستان إلى «ضبط النفس» وحركة طالبان إلى السيطرة على الجماعات المتطرفة.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول في 2021، تصاعد التوتر الحدودي بين البلدين.
وتؤكد باكستان أن جماعات مسلحة مثل حركة طالبان باكستان تشن هجمات مخططا لها داخل أفغانستان عبر الحدود غير المضبوطة بإحكام.
وتنفي الحكومة الأفغانية على الدوام، أن تكون تؤوي جماعات مسلحة أجنبية تستخدم الأراضي الأفغانية منطلقا لشن هجمات على جيران أفغانستان.

MENAFN19032024000130011022ID1107997221

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