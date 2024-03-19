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زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق صواريخ من بطارية متعددة ضخمة جدا

3/19/2024 2:38:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على سلسلة تدريبات لوحدات المدفعية في غرب البلاد، وفق ما أفادت أمس وكالة الأنباء الرسمية.
وهذه هي المرة الثانية التي تختبر فيها بيونغ يانغ صواريخ باليستية في العام 2024، بعد إطلاقها في 14 يناير صاروخا مزودا برأس حربية فرط صوتية.
وأمس أفادت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية بمشاركة «راجمات صواريخ من الحجم الكبير جدا» في المناورات.
وأشارت إلى أنه عندما أعطي الأمر عمد الجنود إلى «إطلاق متزامن لسلاح الإبادة».
وأوردت أن «مقذوفات ضخمة من راجمات الصواريخ ذات الحجم الكبير جدا، أطلقت من فوهات المدافع كالحمم البركانية، حلقت إلى الهدف مع شعلة إبادة العدو».
إلى ذلك، شملت المناورات محاكاة لـ «انفجار في الجو لمقذوف» أطلقته راجمة صواريخ من الحجم الكبير جدا، وفق الوكالة.
ووصف كيم نظام الأسلحة، بأنه رادع لمنع إمكانية نشوب نزاع مسلح وحرب تماما، مشددا على دوره المهم في الاستعدادات للحرب، وأصدر تعليماته لقوات المدفعية في البلاد بالإسراع في عملية التحديث في وجود هذا السلاح القوي في القلب.

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