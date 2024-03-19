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مفاوضات هدنة غزة مستمرة في الدوحة والأمم المتحدة تحذر من وضع غذائي كارثي

3/19/2024 2:38:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من أن جميع سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت تستمر مفاوضات التوصل إلى هدنة في قطر تزامنا مع قصف إسرائيلي لم يتوقف في مختلف أنحاء القطاع.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في الفلبين حيث يجري زيارة رسمية «بحسب أكثر المعايير الموثوقة، يعاني 100% من سكان غزة من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف شعب بأكمله على هذا النحو».
وأتت تصريحات بلينكن قبيل زيارته السادسة للشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن بلينكن سيجري مباحثات في السعودية بجدة اليوم الأربعاء قبل أن ينتقل إلى القاهرة غدا الخميس للقاء المسؤولين المصريين.
وأكد ميلر في بيان، أن بلينكن «سيناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة والتنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب».
في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن رئيس الاستخبارات الإسرائيلية ديفيد برنيع غادر الدوحة، لكن المفاوضات حيال هدنة في غزة لاتزال مستمرة، بحسب ما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الذي قال خلال مؤتمر صحافي إن «المفاوضات بشأن صفقة تبادل استؤنفت بكل مساراتها في الدوحة». وقال: نحن متفائلون بحذر، والفرق الفنية تلتقي لبحث بعض التفاصيل.
وقال الأنصاري إن اجتماع أمس الأول جاء لنقل الردود بين الطرفين وشمل الاستجابة الإسرائيلية على رد حماس. وكشف أن المحادثات تركز على المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار. وأضاف: لانزال في إطار تبادل المقترحات، وانتقلنا إلى الاجتماعات التقنية. والوقت لايزال مبكرا للحديث عن أي اختراق في المفاوضات، لكننا متفائلون بشأن ذلك.
وقال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس: «قدمت الحركة رؤيتها للوسطاء في مصر وقطر ونحن في حماس بانتظار رد العدو على ما قدمته الحركة في لقاءات الدوحة مع الوسطاء. حتى الآن لا يوجد أي تقدم ولا يوجد أي اختراق».
على الصعيد الميداني، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم على مجمع الشفاء الطبي استؤنف أمس، وأكد قتل فائق المبحوح الذي قال إنه «رئيس العمليات الخاصة في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس»، لكن شرطة حماس قالت إن «اغتيال مدير عمليات الشرطة في قطاع غزة وهو على رأس عمله في مستشفى الشفاء جريمة مكتملة الأركان لخلق حالة الفوضى وغياب القانون في شمال القطاع».
وأحصى الدفاع المدني في حي الرمال والنصر تدمير «أكثر من 45 شقة سكنية» جراء الغارات، وقال إن «عشرات الشهداء والمصابين مازالوا في المنازل أو الطرقات، حيث يطلق الاحتلال النار على من يحاول إنقاذ الجرحى». وأكد أن «اشتباكات عنيفة تركزت في حي الرمال ومخيم الشاطئ بغزة».
ونفذ الجيش الإسرائيلي وفق مكتب الإعلام الحكومي «عشرات الغارات الجوية الدموية في مناطق قطاع غزة».
وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها 93 قتيلا و142مصابا. وبذلك يرتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى «31 ألفا و819 شهيدا و73 ألفا و934 مصابا» منذ بداية الحرب بحسب الوزارة.
في غضون ذلك، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مقتل القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مروان عيسى خلال عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.
من جهتها، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل بأنها بدأت عدوانها على مدينة رفح التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين جنوب قطاع غزة، دون أن تعلن عن الخطوة أو تنتظر إذنا من أحد تفاديا لردود الفعل الدولية. وقد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا، عن قلقه «العميق» من عزم إسرائيل شن عملية عسكرية في مدينة رفح. وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أعرب في اتصال مع نتنياهو عن قلقه «العميق» بشأن احتمال القيام بعملية عسكرية برية «كبيرة» في رفح. وفيما صار معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة نازحين يحتمون في خيام بالية لا تقيهم البرد ولا المطر ولا الجوع، حذر تقرير أعدته وكالات متخصصة في الأمم المتحدة، من أنه من دون زيادة المساعدات وتنظيم توزيعها ستضرب المجاعة 300 ألف شخص في شمال غزة بحلول مايو لا محالة في قطاع يخضع لحصار محكم وصفه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأنها «مقبرة مفتوحة». وكرر إسرائيل باستخدام المجاعة «سلاح حرب».
وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بيث بيكدول لوكالة فرانس برس إن «وجود 50 في المائة من كامل السكان عند مستويات كارثية قريبة من المجاعة هو أمر غير مسبوق».
ويعادل ذلك نحو 1.2 مليون فلسطيني يعانون «انعداما كارثيا للأمن الغذائي» بسبب الحرب، وفق تقرير «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي».
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث على منصة «إكس»، «يجب على المجتمع الدولي أن يشعر بالخجل من عدم تمكنه من وقف» المجاعة الوشيكة.

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