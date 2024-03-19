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وزيرة الأشغال تتابع آخر تطورات الحالة المطرية من غرفة العمليات

3/19/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت وزارة الأشغال العامة اليوم الثلاثاء أن الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري تتابعان عمل الفرق المعنية لجميع تطورات الحالة المطرية التي تشهدها البلاد وتتعامل مع البلاغات الطارئة بأسرع وقت ممكن.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان تتابع تطورات الحالة المطرية من غرفة العمليات للوقوف على آخر المستجدات وكيفية تعامل الفرق التابعة للوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وأضاف البيان أن الاجتماع كان بحضور كل من وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف خالد العصيمي وبعض قياديي الوزارة ومسؤولي الفرق المعنية.

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