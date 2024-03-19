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وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة يبحث مع السفيرة الأميركية قضايا وموضوعات مشتركة

3/19/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الصديقة لدى البلاد كارين ساساهارا العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي انه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأضافت أن الشيخ فهد اليوسف أشاد خلال اللقاء بعمق العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية وتعاونهما الدائم والمشترك على كافة الأصعدة.
وذكرت انه أعرب عن تمنياته للسفيرة الأميركية بالتوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد كسفيرة لبلادها لدى دولة الكويت وللعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين المزيد من التطور والنمو والازدهار.
حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د. عبدالله مشعل الصباح.

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