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17 فائزاً وفائزة في مسابقة جمعية المهندسين الرمضانية الـ 13 للقرآن الكريم

3/19/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كما في كل عام وخلال شهر رمضان المبارك أقامت جمعية المهندسين مسابقة القرآن الكريم الرمضانية الثالثة عشرة بالتعاون مع إدارة القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث شارك في المسابقة نحو 50 من أبناء المهندسين والمهندسات لثلاث فئات، الاولى للمرحلة الابتدائية وسمعت سورة الذاريات، الثانية للمرحلة المتوسطة وتسميع سورة الأحقاف والثالثة للثانوية وتسميع سورة الزمر.
وقام بتحكيم المسابقة مجموعة من أساتذة القرآن الكريم والمشايخ ضمت كلا من، الاستاذة عزيزة مزيد العازمي والاستاذة نوير فهاد العدواني من دورات تطوير المحفظين والمشايخ هاني الحبشي، محمد المري، وليد شوشة وشحاتة السيد. وفي الختام قامت نائبة رئيس لجنة المعارض المهندسة أحلام السواري وأعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة، م.مبارك الهاجري وم.أحمد النومس، م.حمود الجبلي، م.فهد الميع، م.نوف الشريدة وم.فاطمة الصامل بتكريم المشايخ وإعلان أسماء الفائزين والفائزات وتسليمهم جوائزهم، ففي المرحلة الابتدائية فاز بالمركز الأول للبنين المتسابق محمد حسن وبالمركز الثاني محمد خلدون وفي المركز الثالث فاز المتسابق أحمد محمد الحسين. وفي فئة المرحلة المتوسطة للبنين فاز بالمركز الأول عمر فيصل وفي المركز الثاني زياد عادل وفي المركز الثالث حل المتسابق جعفر فراس، وفي المرحلة الثانوية فاز بالمركز الأول المتسابق رفعت حسام الدين وفي المركز الثاني فاز المتسابق مهند عادل وحجبت جائزة المركز الثالث للبنين بالمرحلة الثانوية. وفي فئة المتسابقات للمرحلة الابتدائية فازت بالمركز الأول المتسابقة رهف أشرف كامل وفي المركز الثاني منى أحمد مصطفى وفي المركز الثالث رزان محمد مناور، وفي المرحلة المتوسطة فازت بالمركز الأول المتسابقة مداد فراس الحبال تلتلها بالمركز الثاني عائشة محمد وفي المركز الثالث لنفس الفئة فازت المتسابقة ركاز فراس حبال، وفي المرحلة الثانوية فازت بالمركز الأول المتسابقة أروى حسن محمد وفي المركز الثاني المتسابقة ملاك خليل وفي المركز الثالث زهرة حسن.

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