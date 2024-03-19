((الكهرباء)): ارتفاع نسبة بلاغات الأعطال بسبب الأمطار

(MENAFN
- Al-Anbaa) دارين العلي
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة تعاملت مع عدد كبير من البلاغات الواردة اليها بسبب تساقط الامطار، لافتة إلى ان نسبة البلاغات ارتفعت عن معدلاتها في الاوقات العادية.
وقالت المصادر ان الوزارة تتلقى الشكاوى عبر عدة وسائل اولها مركز الاتصال الموحد، وكذلك حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت المصادر على ان فرق الوزارة تقوم باللازم حال وصول البلاغ اليها للتعامل مع الاعطال في الشبكة التابعة لها.
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