((المواصلات)): إيداع مكافأة الأعمال الممتازة خلال أيام

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالله الراكانأعلن وكيل وزارة المواصلات بالتكليف د.أحمد المجرن اعتماد مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة.

وقال المجرن، في تصريح صحافي، ان قطاع الشؤون الإدارية المالية انتهى من حصر تقييم جميع الموظفين بمختلف قطاعات الوزارة وإدخال نتائج التقييم السنوي للموظفين للنظام المتكامل وذلك تمهيدا لمنح المستحقين منهم هذه المكافأة.

وأكد أن مبالغ الأعمال الممتازة سيتم إيداعها في الحسابات البنكية لمستحقيها خلال الأيام القادمة، وأشار إلى أن المكافأة ستمنح حسب الدرجة والمسمى الوظيفي وشروط ديوان الخدمة المدنية، حيث يجب أن يكون الموظف حاصلا على تقدير امتياز عن العام 2023.

وبين أن المكافآت ستمنح لموظفي الوزارة وفقا للدرجة والمسمى الوظيفي بواقع 1500 دينار لمدير الإدارة ومدير المكتب، و1250 دينارا للمراقب، و1000 دينار لرئيس القسم ورئيس مكتب، و850 دينارا لرئيس شعبة، و800 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة، و600 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الخامسة حتى الثامنة، و300 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة، و300 دينار للموظفين غير الكويتيين العاملين براتب مقطوع، و200 دينار للموظفين غير الكويتيين العاملين على بند الاستعانة بخدمات.