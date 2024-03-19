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إبراهيم الدعيج وإخوانه استقبلوا المهنئين بالشهر الفضيل

3/19/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل الشيخ د.إبراهيم الدعيج وإخوانه المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في ديوان المغفور له بإذن الله الشيخ دعيج الإبراهيم الصباح في منطقة الشعب البحري، حيث توافد العديد من الشيوخ وكبار الشخصيات والسفراء المعتمدين والمواطنين إلى الديوان لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
وقد تبادل الحضور الأحاديث الودية مستذكرين عادات أهل الكويت في مثل هذه المناسبات، والتي تسهم في تعزيز روح المحبة والألفة بين أطياف المجتمع.


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