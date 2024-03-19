إبراهيم الدعيج وإخوانه استقبلوا المهنئين بالشهر الفضيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل الشيخ د.إبراهيم الدعيج وإخوانه المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في ديوان المغفور له بإذن الله الشيخ دعيج الإبراهيم الصباح في منطقة الشعب البحري، حيث توافد العديد من الشيوخ وكبار الشخصيات والسفراء المعتمدين والمواطنين إلى الديوان لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
وقد تبادل الحضور الأحاديث الودية مستذكرين عادات أهل الكويت في مثل هذه المناسبات، والتي تسهم في تعزيز روح المحبة والألفة بين أطياف المجتمع.
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