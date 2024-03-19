علي العمير استقبل المهنئين بالشهر الفضيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل د.علي العمير المهنئين بالشهر الفضيل في ديوانه، حيث رحب بالجميع، سائلا المولى عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على الكويت قيادة وشعبا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية.
وأكد د.العمير أهمية التواصل بين أبناء الكويت في جميع المناسبات الاجتماعية، لاسيما خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنهم جبلوا على مثل هذه اللقاءات وتبادل الزيارات منذ القدم، داعيا الله تعالى أن يحفظ الكويت ويديم عليها الخير ونعمتي الأمن والأمان.
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