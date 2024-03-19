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علي العمير استقبل المهنئين بالشهر الفضيل

3/19/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل د.علي العمير المهنئين بالشهر الفضيل في ديوانه، حيث رحب بالجميع، سائلا المولى عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على الكويت قيادة وشعبا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية.
وأكد د.العمير أهمية التواصل بين أبناء الكويت في جميع المناسبات الاجتماعية، لاسيما خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنهم جبلوا على مثل هذه اللقاءات وتبادل الزيارات منذ القدم، داعيا الله تعالى أن يحفظ الكويت ويديم عليها الخير ونعمتي الأمن والأمان.

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