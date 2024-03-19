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سعد البراك استقبل المهنئين بالشهر الكريم

3/19/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار السابق د.سعد البراك المهنئين بشهر رمضان المبارك في ديوانه الكائن بمنطقة الخالدية أمس الأول.
وقال د.سعد البراك، في تصريح لـ «الأنباء»، إن الاستقبال الرمضاني إحدى وسائل التواصل وصلة الأرحام بين أهل الكويت، الذين هم عائلة واحدة ومجتمع صغير يعرف بعضه بعضا.
وأضاف البراك أن شهر رمضان المبارك يربط الناس ببعضها في ظل أجواء إيمانية رائعة.
وقال: نقيم هذه الاستقبالات جريا على العادة وصلة الرحم ومن أجل التواصل مع الناس عموما.
ونصح البراك بضرورة أن نحتفظ بقوة الترابط الاجتماعي الكبير، لافتا إلى أن المجتمع الكويتي بني على الانفتاح منذ نشأته وان الكويت تتميز بمساحات كبيرة من الشفافية والعلاقة الطيبة بين الحاكم والمحكوم، بالإضافة إلى العمل الخيري والكفاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن هذه قيم اجتماعية متوارثة ومنها التواصل والتراحم والتعاضد في الأزمات التي مرت بها الكويت من أوبئة وغزو خارجي وغير ذلك.
وزاد: دائما أهل الكويت جسد واحد «إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى».

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