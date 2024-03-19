إطلاق ((إشعارات صندوق تأمين الأسرة)) عبر تطبيق ((سهل))

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
صرح وزير العدل المستشار فيصل الغريب، بأنه تم إطلاق «إشعارات صندوق تأمين الأسرة» عبر تطبيق «سهل»، حيث تتيح تلك الإشعارات لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب المقدم لصندوق تأمين الأسرة وتتضمن: قبول الطلب، رفض الطلب، تحويل مبلغ على البنك، طلب تجديد شهادة، مراجعة الصندوق. ويهدف صندوق تأمين الأسرة، إلى ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالنفقات والأجور المتعذر تنفيذها والصادرة من محكمة الأسرة ومحاكم الأحوال الشخصية.
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