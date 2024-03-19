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إطلاق ((إشعارات صندوق تأمين الأسرة)) عبر تطبيق ((سهل))

3/19/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
صرح وزير العدل المستشار فيصل الغريب، بأنه تم إطلاق «إشعارات صندوق تأمين الأسرة» عبر تطبيق «سهل»، حيث تتيح تلك الإشعارات لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب المقدم لصندوق تأمين الأسرة وتتضمن: قبول الطلب، رفض الطلب، تحويل مبلغ على البنك، طلب تجديد شهادة، مراجعة الصندوق. ويهدف صندوق تأمين الأسرة، إلى ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالنفقات والأجور المتعذر تنفيذها والصادرة من محكمة الأسرة ومحاكم الأحوال الشخصية.

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