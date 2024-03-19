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((الأوقاف)): إعادة تشكيل لجنة التكليف برئاسة العليم وتبدأ عملها 1 أبريل المقبل

3/19/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري قرارا رقم 2187 لسنة 2024 بإعادة تشكيل لجنة التكليف في الوزارة ‎برئاسة الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية محمد ناصر العليم.
وجاء القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، بإعادة تشكيل لجنة التكليف كما يلي:
٭ الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ـ رئيسا.
٭ الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية‎ ـ نائبا للرئيس، وعضوية كل من:
ـ مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري.
ـ مدير إدارة مكتب الوزير.
‏‎ـ مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة وحولي.
‏‎ـ مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي الفروانية والجهراء.
‏‎ـ مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
ـ رئيس قسم الميزانية ـ عضوا.
‏‎ـ مراقب شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري
وتختص اللجنة بما يلي:
‏‎٭ حصر أعداد المكلفين الحالية والمخصصة لكل قطاع ووحدة تنظيمية لاعتمادها أو التعديل عليها وإعادة توزيعها وفقا لمصلحة العمل.
٭ دراسة طلبات التكليف وطلبات الاستبدال وتعديل مسميات التكليف وتجديده في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 123/2021 بشأن تنظيم العمل بنظام التكليف وضوابطه وأحكامه وتعديلاته.
٭ الرقابة على أعمال التكليف الجديد ومطابقة بيانات ومؤهلات المكلفين الجدد وفقا لأحكام القرار الوزاري المشار إليه.
٭ إحكام الرقابة على منح المكافآت الخاصة بالمكلفين ومراجعة البيانات الخاصة بالصرف ومطابقتها بالضوابط والشروط المقررة في ذلك.
٭ تصميم وبرمجة وتشغيل وصيانة برنامج آلي يكون خاص باللجنة ويرتبط بشكل وثيق مع قاعدة بيانات العاملين بالوزارة.
٭ مراجعة وتدقيق كشوف المكلفين وكشوف الصرف الشهرية.
٭ إعداد تقارير وإحصائيات دورية حول عمل اللجنة.
٭ تقييم حاجات الإدارات المباشرة والمعاونة وتقييم أداء مختلف العاملين على بند التكليف، وذلك من خلال ما يرفع لها من تقارير من تلك الإدارات.

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