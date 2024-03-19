((الأوقاف)): إعادة تشكيل لجنة التكليف برئاسة العليم وتبدأ عملها 1 أبريل المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري قرارا رقم 2187 لسنة 2024 بإعادة تشكيل لجنة التكليف في الوزارة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية محمد ناصر العليم.
وجاء القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، بإعادة تشكيل لجنة التكليف كما يلي:
٭ الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ـ رئيسا.
٭ الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ـ نائبا للرئيس، وعضوية كل من:
ـ مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري.
ـ مدير إدارة مكتب الوزير.
ـ مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة وحولي.
ـ مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي الفروانية والجهراء.
ـ مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
ـ رئيس قسم الميزانية ـ عضوا.
ـ مراقب شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري
وتختص اللجنة بما يلي:
٭ حصر أعداد المكلفين الحالية والمخصصة لكل قطاع ووحدة تنظيمية لاعتمادها أو التعديل عليها وإعادة توزيعها وفقا لمصلحة العمل.
٭ دراسة طلبات التكليف وطلبات الاستبدال وتعديل مسميات التكليف وتجديده في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 123/2021 بشأن تنظيم العمل بنظام التكليف وضوابطه وأحكامه وتعديلاته.
٭ الرقابة على أعمال التكليف الجديد ومطابقة بيانات ومؤهلات المكلفين الجدد وفقا لأحكام القرار الوزاري المشار إليه.
٭ إحكام الرقابة على منح المكافآت الخاصة بالمكلفين ومراجعة البيانات الخاصة بالصرف ومطابقتها بالضوابط والشروط المقررة في ذلك.
٭ تصميم وبرمجة وتشغيل وصيانة برنامج آلي يكون خاص باللجنة ويرتبط بشكل وثيق مع قاعدة بيانات العاملين بالوزارة.
٭ مراجعة وتدقيق كشوف المكلفين وكشوف الصرف الشهرية.
٭ إعداد تقارير وإحصائيات دورية حول عمل اللجنة.
٭ تقييم حاجات الإدارات المباشرة والمعاونة وتقييم أداء مختلف العاملين على بند التكليف، وذلك من خلال ما يرفع لها من تقارير من تلك الإدارات.
MENAFN19032024000130011022ID1107997207