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سفيرة الاتحاد الأوروبي: تجمعنا مع الكويت شراكة قوية وملتزمون بتعزيز التعاون والحوار معها

3/19/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقامت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد آن كويستينن غبقة رمضانية للصحافيين وممثلي وسائل الاعلام للتعبير عن شكرها وامتنانها للتعاون المتميز بين بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت ووسائل الاعلام المحلية، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي والكويت.
وخلال اللقاء الودي سلطت السفيرة في كلمتها الترحيبية الضوء على التزامها بتعزيز الحوار والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والكويت والبناء على الشراكة الممتازة والقوية بينهما.
وأضافت «بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أرغب في أن أرفع أصدق الأماني وأطيب التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى المسلمين داخل الكويت وخارجها». وأضافت «أن رمضان هذا العام يختلف عن السنوات السابقة حيث يأتي هذا الشهر والناس في المنطقة وخارجها تنتابهم مشاعر القلق بسبب معاناة الفلسطينيين في غزة، معربة عن تعاطفها مع أهل غزة الذين يعانون من الجوع والقصف والتشريد ولكني لا انسى كذلك معاناة المسلمين في أماكن أخرى من المنطقة خلال شهر رمضان المبارك مثل السودان واليمن وسورية، كما يحدوني الأمل في هذا الشهر الفضيل أن يعم السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم بما في ذلك أوروبا، حيث تستمر أوكرانيا في القتال من أجل حريتها واستقلالها».
وأشادت السفيرة بالدعم الانساني الكويتي المستمر للفلسطينيين و«الاونروا»، علما أن هذا الموضوع يعتبر في قمة أولويات الاتحاد الأوروبي، كذلك وأشارت إلى ان الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر جهة مانحة للفلسطينيين على مستوى العالم. وأضافت «لقد تمكنا منذ اكتوبر الماضي من جمع مبلغ 225 مليون يورو وذلك من أجل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين كما قمنا يزيادة مساهماتنا المالية للاونروا وقام الاتحاد الأوروبي بتحويل مبلغ 50 مليون يورو إلى الآونروا في بداية شهر مارس، كما سيقوم الاتحاد الأوروبي بزيادة مساعداته الطارئة للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو سنة 2024. نحن نعتقد أنه لا بديل عن الاونروا من أجل توفير الخدمات لغزة وسكانها الذين يبلغ تعدادهم 2 مليون نسمة». وأشارت أيضا إلى البيان المشترك بين المفوضية الاوروبية وبلدان اخرى تتعلق بفتح ممر بحري من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بالإضافة إلى خطط لإنشاء ميناء مؤقت. وقالت إن الدعم المالي والانساني لا يعتبر كافيا بحد ذاته، وأعادت التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالتصدي لجذور هذا الصراع وذلك من خلال دعم حل الدولتين. وأضافت «أنا سعيدة بأن الاتحاد الأوروبي يتفق مع الكويت بالنسبة للأهمية القصوى لإيجاد حل ينهي هذا الصراع وكلانا ندعم مبادرة السلام العربية لسنة 2002 وهي مقترح ممتاز يمكن البناء عليه».
وقالت ان اهتمام الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لا يقتصر على غزة، حيث أدان البيانات الاسرائيلية الاستفزازية المتعلقة بتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت «لقد ذكر الاتحاد الأوروبي بشكل واضح أنه لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل سنة 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس بخلاف ما تتفق عليه الاطراف نفسها».
وأعربت عن قلق الاتحاد الأوروبي بسبب التصعيد الاقليمي وتأثيراته المحتملة مثل تأثيره على التجارة العالمية بما في ذلك التجارة بين الخليج وأوروبا، حيث أشارت إلى العملية البحرية الدفاعية الجديدة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي وهي عملية اسبيداس وذلك من أجل حماية حرية الملاحة والشحن التجاري عبر البحر الأحمر والخليج.
وأعربت السفيرة عن سعادتها بتجربتها ولأول مرة بالتقاليد الرمضانية بالكويت بما في ذلك الغبقات والديوانيات، حيث أكدت على أهمية تلك التجمعات في تعزيز العلاقات الأسرية وروح المجتمع الواحد والتأمل والكرم والتي تعكس جوهر هذا الشهر الكريم. وأضافت ان ملايين المواطنين والمقيمين المسلمين في الاتحاد الأوروبي من خلفيات متنوعة يجتمعون معا خلال هذا الشهر المبارك، حيث يستضيفون فعاليات مختلفة مثل الافطار والمبادرات المتعلقة بالحوار بين الاديان، كما أكدت سعادتها في ان تلك الاحتفالات تعكس شعار الاتحاد الأوروبي «متحدون في التنوع».
كما سلطت السفيرة الضوء على الأحداث المهمة والانجازات المرتبطة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكويت مثل تبني قواعد تفضيلية في سبتمبر الماضي للمواطنين الكويتيين تتعلق بتاشيرة الشنغن، حيث يستطيع المواطنون الكويتيون الحصول على تأشيرة الشنغن متعددة الرحلات وصالحة لفترة تصل إلى 5 سنوات عند التقديم لأول مرة.

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