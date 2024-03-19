السفير القطري استقبل المهنئين برمضان

السفير القطري استقبل المهنئين برمضان
التاريخ
3/19/2024 2:38:37 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
استقبل السفير القطري لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود المهنئين بشهر رمضان الفضيل في ديوانية السفارة والخيمة الرمضانية التي أقامها مقابل محل إقامته بحي السفارات. وشهدت الديوانية حضورا كثيفا في أجواء رمضانية رائعة وجمعت عددا من الشيوخ والوجهاء والمسؤولين والسفراء العرب والأجانب ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد والإعلاميين، وعددا من المواطنين والمقيمين لتهنئة السفير القطري بالشهر المبارك.
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