Tuesday, 19 March 2024 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفير القطري استقبل المهنئين برمضان

3/19/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
استقبل السفير القطري لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود المهنئين بشهر رمضان الفضيل في ديوانية السفارة والخيمة الرمضانية التي أقامها مقابل محل إقامته بحي السفارات. وشهدت الديوانية حضورا كثيفا في أجواء رمضانية رائعة وجمعت عددا من الشيوخ والوجهاء والمسؤولين والسفراء العرب والأجانب ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد والإعلاميين، وعددا من المواطنين والمقيمين لتهنئة السفير القطري بالشهر المبارك.

MENAFN19032024000130011022ID1107997205

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث