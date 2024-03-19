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Stc تتعاون مع نادي أسباير للأطفال للعام الثالث

3/19/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن رعايتها لمبادرة «استدامة خير» مع نادي أسباير التثقيفي، النادي الترفيهي والتعليمي المحلي المخصص للأطفال والهادف إلى تعزيز الثقافة، وذلك للسنة الثالثة على التوالي. وتهدف الشراكة إلى نشر الإيجابية وتمكين جيل الشباب من خلال 5 فعاليات حصرية برعاية stc. وتأتي هذه الأنشطة أيضا استمرارا للبرامج المختلفة التي تنظمها الشركة ضمن حملة رمضان 2024 «بالخير نروح أبعد».
في بيان لها، أشارت stc، إلى أن شراكتها مع نادي أسباير للأطفال تشمل 5 أنشطة مختلفة تندرج ضمن حملة «استدامة خير»، وهي شعار عام 2024 وتشمل المبادرات توزيع وجبات إفطار صائم مع الأطفال، وحفظ وترتيل القران الكريم مع وزارة الأوقاف وإقامة فعاليات القرقيعان وتوزيع دفاتر تلوين للأطفال بمشاركة دار الشؤون، بالإضافة إلى مبادرات إضافية تدعم الأطفال في الدولة.
وقالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: «إن إشراك الأطفال وجيل الشباب في البرامج المصممة لدعم المجتمع أمر ضروري لتعزيز ثقافة التعاطف والمسؤولية بين قادة المستقبل. وتفتخر stc برعاية نادي أسباير للأطفال مرة أخرى ضمن برامجها ورعاياتها المتنوعة ضمن حملتها الرمضانية 2024 «بالخير نروح أبعد»، لاسيما أن مشاركة الأطفال في مثل هذه الأنشطة في سن مبكرة يمكنهم من تنمية الوعي العقلي بمدى أهمية أن يصبحوا مساهمين نشطين في المجتمع».
وأكدت الجاسم: «في stc، ندرك أنه مع القيادة تأتي المسؤولية، مما يلهمنا أكثر للبحث عن طرق مبتكرة للتعامل مع جميع شرائح مجتمعنا، وترك تأثير دائم».

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