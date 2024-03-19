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((الديوان)) يستعد لترشيح التربويين اعتباراً من اليوم

3/19/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية ممثلا في قطاع التوظيف المسؤول عنه الوكيل المساعد إبراهيم الهاجري يستعد لإعلان دفعة ترشيح التربويين خريجي كليتي التربية جامعة الكويت والتربية الأساسية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك لسد احتياجات وزارة التربية للفصل الدراسي الثاني. وأوضحت أن الدفعة تضم حاملي الشهادات التخصصية لجهات محددة، لافتة إلى استمرار ترشيح التخصصات الطبية بشكل فوري. وأشارت المصادر إلى أن مهمة الديوان تتلخص في ترشيح الأعداد وفق الاحتياجات المدرجة من وزارة التربية، مستطردة بالقول: انه ليس من صلاحياته فرض تعيين جميع تخصصات الخريجين من كليتي التربية والتربية الأساسية معلمين، إنما ذلك يرجع إلى وزارة التربية حسب احتياجاتها الفعلية في المدارس.

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