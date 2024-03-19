((الديوان)) يستعد لترشيح التربويين اعتباراً من اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية ممثلا في قطاع التوظيف المسؤول عنه الوكيل المساعد إبراهيم الهاجري يستعد لإعلان دفعة ترشيح التربويين خريجي كليتي التربية جامعة الكويت والتربية الأساسية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك لسد احتياجات وزارة التربية للفصل الدراسي الثاني. وأوضحت أن الدفعة تضم حاملي الشهادات التخصصية لجهات محددة، لافتة إلى استمرار ترشيح التخصصات الطبية بشكل فوري. وأشارت المصادر إلى أن مهمة الديوان تتلخص في ترشيح الأعداد وفق الاحتياجات المدرجة من وزارة التربية، مستطردة بالقول: انه ليس من صلاحياته فرض تعيين جميع تخصصات الخريجين من كليتي التربية والتربية الأساسية معلمين، إنما ذلك يرجع إلى وزارة التربية حسب احتياجاتها الفعلية في المدارس.
MENAFN19032024000130011022ID1107997203
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.