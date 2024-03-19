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نقصة ((الخليج)) تتواصل في رمضان للعام الرابع

3/19/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) للعام الرابع على التوالي، وضمن حزمة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية المتنوعة خلال شهر رمضان الفضيل، ينظم بنك الخليج «نقصة الخليج»، بالتعاون مع العديد من المطاعم والمخابز الكويتية، وذلك أسبوعيا كل يوم خميس. وقال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية عبدالله المليفي: نحرص سنويا على تنظيم «نقصة الخليج» إحياء لهذه العادة الكويتية الأصيلة، ولتعزيز تواصلنا مع المجتمع طوال شهر رمضان الكريم، وفي الوقت نفسه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تسويق لمنتجاتهم.
وأضاف المليفي: قمنا بتطوير «نقصة الخليج» من شكلها البسيط القائم على توزيع أطباق بسيطة من أكل البيت، إلى الأهل والجيران والأصدقاء، تجسيدا لروح الأخوة والمحبة والتعاون في المجتمع، إلى نوع من الدعم الذي تقدمه مؤسسات المجتمع الكبرى وفي مقدمتها بنك الخليج إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مطاعم ومخابز كويتية.
وذكر أن بنك الخليج يساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توزيع منتجاتهم بشكل أكبر على الجمهور، ما يحقق لهم للمطاعم والمخابز الكويتية المزيد من الانتشار والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، ويزيد قدرتهم على النمو والتوسع، مشيرا إلى أن «نقصة الخليج» تعد إحدى الفعاليات الخيرية التي ينظمها بنك الخليج خلال شهر رمضان الكريم، ما يعكس انخراط البنك داخل المجتمع على مدى 60 عاما، كان خلالها جزءا لا يتجزأ من تاريخ الكويت الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت أن بنك الخليج يواصل التزامه القوي ببرنامج الاستدامة، على المستويات المجتمعيــــة والاقتصادية والبيئية، عبر العديد من المبادرات التي يتم انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع على البنك والمجتمع، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.
وتتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكهـــــا البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

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