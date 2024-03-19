المعمارية مي البصيري نفّذت((مكتبة مريم)) في زنجبار

(MENAFN
- Al-Anbaa) استطاعت خريجة كلية العمارة بجامعة الكويت المعمارية مي البصيري، أن تترجم مسؤوليتها المهنية والاجتماعية على مستوى العالم وبعيدا عن أي نوع من أنواع الربح المادي في تنفيذ مشروع مكتبة مريم في زنجبار ـ تنزانيا، تحت شعار «الابتعاد عن المبادئ التجارية والمادية من حين لآخر»، وهي مبادرة من تصميم وإدارة مكتبها الهندسي Parallel Studio وتحت إشرافها، وبدعم من السيدة فاطمة المحمود من مملكة البحرين الشقيقة من خلال تبرعها بالكتب للمكتبة.
وتعد المكتبة أحدث مركز للموارد التعليمية في زنجبار، بحيث تم تصميمه بدقة متناهية وتوفير الكتب ليتوافق مع المنهج الدراسي، خاصة أن المشروع لا يخدم مدرسة «بيت رأس» فحسب، بل يخدم مجتمع موانيانيا، والذي يدل على التزام الشركة برد الجميل للمجتمعات المحلية والعالمية على حد سواء.
وفي هذا الصدد أكدت المعمارية مي البصيري أن الهدف من مكتبة مريم هو تزويد طلاب زنجبار بفرص تعليمية أفضل من خلال تصميم مركز يتوافق مع المنهج الدراسي، قائلة «باعتباري مهندسة معمارية كان مصدر إلهامي هو آيات الله القرآنية التي جاءت كدعم روحي للمثابرة على الجد والاجتهاد وتطبيق ما ورد في قوله تعالى (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم)، مشيرة إلى أن احترام الروح المعمارية الأصيلة للدولة واستخدام المواد المستدامة من الأهداف الأساسية لعملية التصميم، منوهة بأن فريق التصميم أعطى الأولوية للإبداع والاستدامة، ودمج الطبيعة كعنصر أساسي لدعم الممارسات الصديقة للبيئة.
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