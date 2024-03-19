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المعمارية مي البصيري نفّذت((مكتبة مريم)) في زنجبار

3/19/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استطاعت خريجة كلية العمارة بجامعة الكويت المعمارية مي البصيري، أن تترجم مسؤوليتها المهنية والاجتماعية على مستوى العالم وبعيدا عن أي نوع من أنواع الربح المادي في تنفيذ مشروع مكتبة مريم في زنجبار ـ تنزانيا، تحت شعار «الابتعاد عن المبادئ التجارية والمادية من حين لآخر»، وهي مبادرة من تصميم وإدارة مكتبها الهندسي Parallel Studio وتحت إشرافها، وبدعم من السيدة فاطمة المحمود من مملكة البحرين الشقيقة من خلال تبرعها بالكتب للمكتبة.
وتعد المكتبة أحدث مركز للموارد التعليمية في زنجبار، بحيث تم تصميمه بدقة متناهية وتوفير الكتب ليتوافق مع المنهج الدراسي، خاصة أن المشروع لا يخدم مدرسة «بيت رأس» فحسب، بل يخدم مجتمع موانيانيا، والذي يدل على التزام الشركة برد الجميل للمجتمعات المحلية والعالمية على حد سواء.
وفي هذا الصدد أكدت المعمارية مي البصيري أن الهدف من مكتبة مريم هو تزويد طلاب زنجبار بفرص تعليمية أفضل من خلال تصميم مركز يتوافق مع المنهج الدراسي، قائلة «باعتباري مهندسة معمارية كان مصدر إلهامي هو آيات الله القرآنية التي جاءت كدعم روحي للمثابرة على الجد والاجتهاد وتطبيق ما ورد في قوله تعالى (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم)، مشيرة إلى أن احترام الروح المعمارية الأصيلة للدولة واستخدام المواد المستدامة من الأهداف الأساسية لعملية التصميم، منوهة بأن فريق التصميم أعطى الأولوية للإبداع والاستدامة، ودمج الطبيعة كعنصر أساسي لدعم الممارسات الصديقة للبيئة.

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