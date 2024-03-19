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إعلان نتائج التقييم السنوي في ((الصحة)) و((التظلمات)) ((أونلاين))

3/19/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعلنت مديرة إدارة التقييم والقياس بوزارة الصحة إلهام أكبر عن اعتماد نتائج التقييم السنوي 2023 من قبل وكيل وزارة الصحة د.عبدالرحمن المطيري، داعيه جميع موظفي الوزارة للاستعلام عن نتيجة تقييمهم السنوي عن طريق الدخول عبر موقع وزارة الصحة، لمعرفة النتيجة عبر «أونلاين» وأعلنت في الوقت ذاته عن تدشين خدمة «تظلمات التقاييم السنوية» «الكترونيا»، حيث يحق لأي موظف التظلم من نتيجة التقييم السنوي المرصود له بعد إعلان النتائج «إلكترونيا»، مبينة أن التظلم يشمل جميع من حصل على تقييم سنوي أقل من «امتياز» وذكرت أكبر في تصريح لـ «الأنباء» أن إدارة التقييم والقياس تعمل منذ عامين على الإعلان عن نتائج التقييم السنوي «الكترونيا» وذلك ضمن خطة الإدارة لتطبيق مبدأ «الحوكمة المؤسسية» لمواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي.

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