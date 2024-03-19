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((المرافق العمومية)) نظّمت حفل ((قريش)) تقديراً لجهود موظفيها وترسيخاً للتقاليد الاجتماعية

3/19/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تماشيا مع تقاليد الشهر المبارك، نظمت إدارة الشؤون الادارية في شركة إدارة المرافق العمومية ممثلة بفواز الغانم حفل قريش السنوي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة د.محمد العبدالجادر والرئيس التنفيذي م.صالح العثمان ونائب الرئيس التنفيذي عادل المنيفي.
وتحرص الشركة على إقامة هذه الفعالية للموظفين سنويا في إطار التزامها بترسيخ التقاليد والقيم الأسرية المتوارثة في المجتمع الكويتي من جهة، وتوطيد العلاقات بين الموظفين في إدارات الشركة من جهة أخرى، تقديرا منها لدورهم البارز وإسهاماتهم الكبيرة في النجاحات المتواصلة التي تحققها الشركة.
وأشار مدير إدارة الشؤون الإدارية فواز الغانم إلى ان الشركة اعتادت تنظيم حفل قريش للموظفين كل سنة قبيل شهر رمضان من كل عام وذلك تقديرا لمجهوداتهم وتفانيهم وروح الأسرة الواحدة التي تجمعهم.
شهد الحفل حضورا كبيرا وتبادل خلاله موظفو الشركة التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى تعبيرهم عن تمسكهم بإحياء موروث «قريش» الشعبي الذي يعتبر جزءا من العادات والتقاليد الكويتية الأصيلة، ما يعزز روح الأسرة الواحدة ضمن شركة إدارة المرافق العمومية، وهو من المفاهيم التي تسعى الشركة دائما لترسيخها بين موظفيها في مختلف الإدارات.

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