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((الصفا الإنسانية)): أكثر من 111 ألف مستفيد من ((السلال الرمضانية))

3/19/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حملة جمعية الصفا الإنسانية للعام الحالي التي جاءت حملت شعار «تحت ظلها»، نفذت الجمعية بدعم من المحسنين والمحسنات مشروع السلال الرمضانية ووجبات تفطير الصائمين لصالح الأسر الفقيرة بالكويت وقيرغيزيا والهند وفلسطين وتركيا وبنغلاديش وتشاد والصومال، لمشاركتهم فرحة فطرهم، وإعانتهم على أداء عبادتهم. وقد استفاد من هذا المشروع أكثر من 111.000 مستفيد خلال هذا الشهر الفضيل. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع ان «الصفا الإنسانية» قامت بتنفيذ هذا المشروع ليشمل الصائمين الأكثر فقرا واحتياجا في مختلف البلدان عبر توزيع وجبات تفطير الصائمين والسلال الرمضانية.

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