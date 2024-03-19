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الكويت والقادسية.. صراع على قمة ((السلة))

3/19/2024 2:36:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره القادسية في الـ 8:45 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، بضاحية صباح السالم في ختام القسم الأول للمربع الذهبي للدوري كرة السلة، تتبعها في الـ 11:15 مساء مواجهة ثانية تجمع العربي وكاظمة على الصالة نفسها.
يدخل «الأبيض» و«الأصفر» مواجهة اليوم بـ 4 نقاط لكل منهما، وبأفضلية التسجيل للأبيض، بعدما فازا على كاظمة والعربي، لتكون مواجهة اليوم حاسمة على صدارة الترتيب، وذلك قبل انطلاق القسم الثاني لمواجهات المربع الذهبي.
ويسعى المدرب الألماني بيتر شومرز لمواصلة بسط سيطرة الكويت على قمة الترتيب في جميع المسابقات، ومواجهة اليوم تقدم لما بعدها في ختام الدوري والكأس، حيث يملك العديد العناصر المتميزة في صفوفه وفي مقدمتهم الأخوان حمد ومحمد عدنان، أكسندر الغيص، تركي حمود، عمران جوهر، وثلاثي المحترفين ماركوس هانت، وتوني كار، وكادي لالان. وعلى الجهة الأخرى، فإن المدرب الأميركي انتوني ستيبنغ يريد إثبات حقيقة أن القادسية ليس كما كان عليه سابقا، ولديه فرصة مواتية للمنافسة على اللقب، بتواجد محمد أشكناني، وعبدالمحسن الموسوي، وعبدالله توفيق، وسعد الرفاعي، والمحترفين روبرت لوري، وألونو.
وفي المباراة الثانية، تبدو فرص كاظمة أفضل للفوز بقيادة مدربه السلوفيني بويان لازيك، لكن المدرب التونسي نضال بن عبدالكريم سيحرص من جانبه على تحقيق فوز لفريقه من شأنه أن يغير الكثير من الحسابات في القسم الثاني للمربع الذهبي.

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