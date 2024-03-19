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الإثارة تتواصل في بطولة ((المكاتب الهندسية))

3/19/2024 2:36:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصلت فعاليات بطولة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الرمضانية الثالثة لكرة القدم، حيث أقيمت مباريات دور الـ 16 والدور ربع النهائي في يومها الثاني، تمهيدا لإسدال الستار على النسخة الثالثة من البطولة.
ومع استمرار الحضور اللافت من قبل نحو 300 شخصا لمنافسات البطولة، أقيمت مباريات دور الـ 16 على ملاعب هيئة الرياضة بمنطقة مشرف، ففاز فريق «دار المشاريع 1» على «دار مستشارو الخليج» بنتيجة 2-0، و«دار المشاريع 2» على «دار عوهه 3» بنتيجة 2-1، و«دار اس اس اتش 2» على «دار أي جي» بنتيجة 2-0، و«دار المشاريع 4» على «مكتب أسامة الصدي 1» بنتيجة 2-0.
كما تغلب «دار عوهه 1» بركلات الترجيح على «مكتب انفرا»، و«دار نزار العنجري 1» بركلات الترجيح على «دار السور 2»، و«مكتب الابداع الهندسي» على «مكتب مريم بشارة» بنتيجة 2-0، و«دار السور 3» على «دار نزار العنجري 2» بنتيجة 2-0.
وفي مباريات الدور ربع النهائي، فاز «دار عوهه 1» على «دار المشاريع 1» بنتيجة 1-0، و«دار اس اس اتش 2» على «مكتب الابداع الهندسي» بنتيجة 2-0، و«دار نزار العنجري 1» على «دار المشاريع 2» بنتيجة 3-0، و«دار السور 3» على «دار المشاريع 4» بنتيجة 2-1.
ويلعب في اليوم الختامي الذي أقيمت منافساته أمس مباريات الدور نصف النهائي ومن ثم النهائي، حيث يلتقي في الدور نصف النهائي «دار عوهه 1» مع «دار نزار العنجري 1»، و«اس اس اتش 2» مع «دار السور 3»، وسيلعب الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يلعب الفائزان لتحديد المركزين الأول والمركز الثاني.
وقد أعدت اللجنة المنظمة هدايا قيمة للجمهور، وسيتم تكريم طاقم الحكام وفرق الطوارئ الطبية ن وتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

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