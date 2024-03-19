Tuesday, 19 March 2024 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 مواجهات في دوري ((وربة للصالات))

3/19/2024 2:36:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم للصالات ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي، والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي على الصالة الرياضية بالمدينة الرياضية بالتعليم التطبيقي، حيث نجحت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في تحقيق أولى الانتصارات على حساب كلية الكويت التقنية حامل لقب النسخة الأخيرة 2-0 لتتصدر المجموعة الأولى، بينما صحح فريق الهيئة العامة للتعليم والتدريب مساره بالفوز على جامعة الكويت 4-1 معوضا خسارته في الجولة الأولى للمجموعة الثانية أمام الجامعة الأسترالية صاحبة الصدارة بنفس النتيجة.

وتشارك في النسخة الحالية 8 مؤسسات من التعليم الخاص والحكومي وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تم تقسيمها إلى مجموعتين يتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى الدور قبل النهائي، ويتقابل صاحب المركز الثاني والثالث في المجموعتين ضمن دور ربع النهائي.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم بـ3 مواجهات، ففي المجموعة الأولى تواجه جامعة الخليج برصيد 3 نقاط مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بنقطة واحدة، وفي المجموعة الثانية يلتقي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي برصيد 3 نقاط مع اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية في أول ظهور له بالدوري، وجامعة الكويت بدون رصيد مع الجامعة الأسترالية.

MENAFN19032024000130011022ID1107997193

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث