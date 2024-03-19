3 مواجهات في دوري ((وربة للصالات))

MENAFN - Al-Anbaa) انطلقت منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم للصالات ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي، والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي على الصالة الرياضية بالمدينة الرياضية بالتعليم التطبيقي، حيث نجحت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في تحقيق أولى الانتصارات على حساب كلية الكويت التقنية حامل لقب النسخة الأخيرة 2-0 لتتصدر المجموعة الأولى، بينما صحح فريق الهيئة العامة للتعليم والتدريب مساره بالفوز على جامعة الكويت 4-1 معوضا خسارته في الجولة الأولى للمجموعة الثانية أمام الجامعة الأسترالية صاحبة الصدارة بنفس النتيجة.

وتشارك في النسخة الحالية 8 مؤسسات من التعليم الخاص والحكومي وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تم تقسيمها إلى مجموعتين يتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى الدور قبل النهائي، ويتقابل صاحب المركز الثاني والثالث في المجموعتين ضمن دور ربع النهائي.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم بـ3 مواجهات، ففي المجموعة الأولى تواجه جامعة الخليج برصيد 3 نقاط مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بنقطة واحدة، وفي المجموعة الثانية يلتقي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي برصيد 3 نقاط مع اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية في أول ظهور له بالدوري، وجامعة الكويت بدون رصيد مع الجامعة الأسترالية.