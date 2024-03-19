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((يد الأبيض)) يلتقي برقان اليوم

3/19/2024 2:36:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العام لكرة اليد، إذ يلتقي الصليبخات برصيد 3 نقاط مع خيطان بنقطتين في الـ 8 مساء، فيما تجمع المباراة الثانية الكويت برصيد 6 نقاط مع برقان بـ 3 نقاط في الـ 10 مساء. وتقام المواجهتين على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم.
من جانب آخر، فاز النصر على التضامن 34-26 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول ضمن اليوم الافتتاحي للجولة، وبذلك رفع «العنابي» رصيده إلى 3 نقاط، بينما استمر التضامن بلا رصيد من النقاط.

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