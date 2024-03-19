((الأصفر)) و((الأبيض)) إلى نهائي كأس ((الطائرة))

((الأصفر)) و((الأبيض)) إلى نهائي كأس ((الطائرة))
التاريخ
3/19/2024 2:36:55 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) حجز القادسية المقعد الثاني في نهائي بطولة كأس اتحاد الكرة الطائرة لموسم 2023-2024 عقب الفوز على الشباب 3-0 في نصف نهائي البطولة الذي أقيم على صالة الاتحاد بمجمع سعد العبدالله. وقد سيطر «الأصفر» على اللقاء ولم يجد صعوبة في حسم أشواطه بواقع (25-18) و(25-19) و(25-17) ليضرب موعدا مع الكويت الفائز على برقان 3-0 أمس الأول في النهائي الذي سيقام غدا الخميس.
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