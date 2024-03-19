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((الأصفر)) و((الأبيض)) إلى نهائي كأس ((الطائرة))

3/19/2024 2:36:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حجز القادسية المقعد الثاني في نهائي بطولة كأس اتحاد الكرة الطائرة لموسم 2023-2024 عقب الفوز على الشباب 3-0 في نصف نهائي البطولة الذي أقيم على صالة الاتحاد بمجمع سعد العبدالله. وقد سيطر «الأصفر» على اللقاء ولم يجد صعوبة في حسم أشواطه بواقع (25-18) و(25-19) و(25-17) ليضرب موعدا مع الكويت الفائز على برقان 3-0 أمس الأول في النهائي الذي سيقام غدا الخميس.

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