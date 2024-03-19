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((الأزرق)) يضع لمساته الأخيرة لمواجهه قطر غداً

3/19/2024 2:36:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي والدوحة - فريد عبدالباقي
يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول بقيادة البرتغالي روي بينتو لمساته الأخيرة للمواجهة المرتقبة التي تجمعه مع شقيقه المنتخب القطري في الـ 9:30 مساء غد الخميس، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بالمرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك عندما يخوض مرانه الرئيسي والأخير الليلة في الـ 10 مساء على ملعب «البطولات» بستاد جاسم بن حمد بنادي السد الذي سيحتضن المواجهة.
وكان «الأزرق» قد خاض مساء أمس مرانه الأول بملاعب أكاديمية أسباير، وذلك فور وصوله إلى الدوحة عقب انتهاء معسكر أبوظبي التدريبي، حيث ظهرت خلال المران الملامح الرئيسة للخطة والتشكيلة التي سيخوض بينتو بها اللقاء.
وقد عقد مساء أمس المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء في قاعة المؤتمرات بنادي السد للحديث عن المباراة، حيث كانت البداية بالمدرب الإسباني ماركيز لوبيز، وأحد لاعبي «العنابي» في الـ 8:30 مساء، تلاه مدربنا البرتغالي روي بينتو رفقة أحد لاعبي «الأزرق» في الـ 9:30 مساء، فيما سيعقد الاجتماع الفني للمباراة اليوم.
وتضم قائمة «الأزرق» كلا من: إبراهيم كميل، محمد دحام، أحمد الظفيري، رضا هاني، مشاري غنام، محسن فلاح، فيصل زايد، سعود الحوشان، يوسف ناصر، ومبارك الفنيني، خالد إبراهيم، عيد الرشيدي، يوسف الحقان، راشد الدوسري، حسن حمدان، بدر طارق، سليمان عبدالغفور، محمد الهويدي، عذبي شهاب، حمد الحربي، عبدالله الفهد، سلمان بورمية، عبدالرحمن المجدلي وعبدالمحسن العجمي.
يذكر أن معسكر «الأزرق» شهدت استبعاد الثلاثي: مهدي دشتي وبندر السلامة بداعي الإصابة، وسامي الصانع بسبب عارض صحي.
وفي معسكر المنتخب القطري، كثف المدرب الإسباني ماركيز لوبيز من مشاهدته للعديد من مباريات «الأزرق» للوقوف على مستوى منتخبنا في الفترة الأخيرة.
وشهدت قائمة «العنابي» بعض التغييرات الطفيفة عن القائمة التي توج بها بلقب كأس آسيا، وذلك باستبعاد القائد حسن الهيدوس الذي أعلن مؤخرا اعتزال اللعب الدولي، وكذلك غياب سعد الشيب وبيدرو ميجيل وخوخي بوعلام وعلي أسد وخالد محمد لأسباب مختلفة بين الإصابة والرؤية الفنية للمدرب ماركيز، بينما ضمت القائمة 25 لاعبا منهم عدد من الوجوه الجديدة أبرزها الحارس سعود الخاطر، محمد عياش، ومهدي المعجبة.
وعلمت «الأنباء» من مصادر أن هناك اتجاها لتكريم الهيدوس خلال لقاء «الأزرق»، تقديرا لمسيرته المتميزة مع الكرة القطرية وتتويجه بلقب كأس آسيا لنسختين متتاليتين.
وعلى صعيد متصل، شهدت عملية بيع تذاكر اللقاء إقبالا كبيرا من جانب جماهير المنتخبين، لاسيما أنها المواجهة الأولى لمنتخب قطر، عقب تتويجه مؤخرا بلقب كأس آسيا التي أقيمت بالدوحة.
ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثاني متساويا مع منتخب الهند برصيد 3 نقاط، فيما تتصدر قطر المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين على أفغانستان والهند، وتحتل أفغانستان المركز الأخير بلا نقاط. وحسب نظام التصفيات، فإن أول وثاني كل مجموعة يتأهلان إلى المرحلة الثالثة والحاسمة المؤهلة إلى مونديال 2026، وإلى نهائيات كأس آسيا 2027.
فلسطين على ستاد جابر
من جهة أخرى، سيستضيف ستاد جابر المواجهة التي ستجمع منتخب فلسطين مع بنغلاديش غدا الخميس ضمن التصفيات المشتركة، على أن يقام المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بستاد جابر، وسبق للكويت أن استضافت مواجهة فلسطين مع أستراليا.

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