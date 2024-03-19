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غبقة جمعية الفنانين في ((المرقاب)).. السبت المقبل

3/19/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
بهدف مدّ جسور الألفة والتواصل التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم، وأيضا إحياء للموروث الشعبي الكويتي المتمثل في القرقيعان، تقيم جمعية الفنانين الكويتيين الغبقة الرمضانية للفنانين والإعلاميين السبت المقبل بمقرها في منطقة المرقاب، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
وفي هذا الجانب قال أمين الصندوق ورئيس لجنة التراث في الجمعية زبير العميري في تصريح صحافي باسم مجلس إدارة الجمعية إن الغبقة الرمضانية التي ستقيمها جمعية الفنانين الكويتيين تأتي في نطاق التواصل الاجتماعي المستمر مع فناني وإعلاميي الكويت، وأيضا ضمن المزيد من الفعاليات التي أقيمت خلال الفترة الماضية على الأصعدة الفنية والثقافية والتراثية.
وذكر العميري أن الغبقة تحتفي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا، والأمتين العربية والإسلامية، لافتا إلى إن جمعية الفنانين الكويتيين تستعد بعد رمضان لإقامة المزيد من الفعاليات التراثية والفنية والموسيقية والثقافية خلال الفترة القادمة، حيث ستقوم بتفعيل كل اللجان الخاصة في الجمعية، كما ستواصل دورها المجتمعي في تقديم خدماتها للفنانين الكويتيين بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة.

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