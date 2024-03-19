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خالد الشمري: دخلت التمثيل بالصدفة.. و((بلاك سيكريت)) يكشف أسرار الفنانين

3/19/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
الفنان الإماراتي الشاب خالد الشمري، الذي لعبت الصدفة دورا في دخوله عالم التمثيل، يعيش هذه الأيام حالة من النشاط الفني، ويبدو أن عام 2024 وجه خير عليه، حيث يتواجد فيه من خلال ثلاثة مسلسلات وفيلم وبرنامج، كل هذا في الربع الأول فقط من العام «ما شاء الله». وعن هذه الأعمال، تحدث الشمري لـ«الأنباء» قائلا: الحمد لله انا سعيد بهذه البداية القوية، حيث يعرض مسلسلان خلال رمضان بعد تجاربي السابقة والتي كان أولها مشاركتي بالصدفة عام 2020 من خلال مسلسل موسمي بعنوان «موازييك»، تم تصويره في جمهورية صربيا، وكنت متواجدا وقتها في مزرعتي هناك ليخبرني جاري أن احد أصدقائه المنتجين يريد شخصا غير أوروبي يجيد التحدث باللهجة الصربية، وجار هذا رشحني له، نظرا لأنني أجيد التحدث بالصربي، وبالفعل شاركت في العمل وكانت تجربة لطيفة.
وأضاف: بعد ذلك شاركت في المسلسل الكوميدي «حريم طارق» من بطولة النجم طارق العلي وخالد العجيرب ومنصور الفيلي وميثا محمد وآخرين، والعمل من إنتاج شركة «عدسة الخليج» للمنتج سعيد السعدي، ومعه جهة إنتاج أخرى، حيث قدمت دور صديق طارق العلي الذي يعمل معه في الورشة ويفهم في الكمبيوتر والميكانيكا، وتم اختياري لهذا الدور، لأني خريج هندسة ميكانيكا فنية من استراليا، وفي الوقت نفسه دارس إدارة أمن ونظم معلومات مركزية من الجامعة الأمريكية، وبحكم صداقتي مع المنتج سعيد السعدي أكد لي ان هذا الدور مناسب لي تماما بنسبة 100% وبالفعل شاركت بالعمل وكان الدور جميلا بشهادة الكثيرين، بالرغم من قيام جهة الإنتاج الأخرى للمسلسل بحذف الكثير من مشاهدي. واستطرد: عقب هذا العمل شاركت في مسلسل «بيت القصيد»، إنتاج «عدسة الخليج» أيضا، إخراج باسم شعبو، وعرض عبر شاشة تلفزيون دبي.
وعن الأعمال التي تعرض له خلال رمضان، رد: الأول هو «الجذوع» تأليف جمال الصقر وإخراج تامر إسحاق، ويشارك في بطولته إبراهيم الحساوي وحبيب غلوم وهيفاء حسين وآخرين، ويعرض عبر شاشة تلفزيون أبوظبي، وأجسد فيه دور شخص ضعيف لا حول له ولا قوة، يعمل مع شخص شرير (إبراهيم الحساوي)، وبالرغم من انه يرفض كل الأفعال التي يقوم بها الحساوي لكنه لا يستطيع مواجهته، اما العمل الثاني فهو «بعد غيابك عني» للنجوم: إلهام الفضالة وتركي اليوسف وشهاب جوهر، وأشارك معهم كضيف شرف، حيث أقوم بدور مدير قناة تلفزيونية مع تركي اليوسف، وكان لدي عمل ثالث بعنوان «هم يضحك» ولم يعرض، وهو تأليف ضيف الله زيد، إخراج أحمد الفردان، ويضم نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم النجم الكبير عبدالله السدحان وفخرية خميس ومروة خليل وسميرة الوهيبي وغيرهم، وأجسد خلال الأحداث دور ابن فخرية خميس وخالي السدحان، وتدور بيننا العديد من الاحداث الطريفة.
وحول خوضه تجربة تقديم البرامج من خلال برنامجه «بلاك سيكريت»، قال: سعيد جدا بالتجربة والعمل مع المخرج المتميز علي السلطان، وان شاء الله البرنامج ينال إعجاب المشاهدين خلال شهر رمضان، من خلال موقع قناة «الروضتين»، وموقع النجم طارق العلي، وموقعي أيضا في «اليوتيوب»، متحدثا عن فكرة البرنامج، حيث أوضح: الفكرة تقوم على استضافة نجم من النجوم في كل حلقة، ومن خلال حواري معه احصل على اعتراف منه او بشكل دقيق نكشف عن سر خاص به لم يفصح عنه من قبل في وسائل الإعلام، كما نتطرق إلى اتهامات وجهها له جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد عليها ويدافع عن نفسه بكل شفافية، لافتا إلى ان البرنامج من إعداد فيصل سليمان وداليا إبراهيم، وتم من خلاله استضافة عدد كبير من نجوم الكويت والوطن العربي منهم طارق العلي وخالد أمين وسلطان الفرج وميس كمر ومدحت تيخا ومنصور الفيلي وجمعة علي، وآخرين.
وعن تجربته السينمائية، قال: شاركت في فيلم بعنوان «غميضة» وسعيد جدا به، وهو من إخراج خالد بوصخر، وبطولة النجم طارق العلي وفهد باسم وغيرهم، والمتوقع عرضه خلال عيد الفطر وأقدم فيه دور عامل هندي بإحدى شركات النقل من خلال «كراكتر» كوميدي جميل.

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