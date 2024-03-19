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مواجهة المخدرات.. قضية مصيرية

3/19/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا شك أن ضخامة المواد والحبوب المخدرة التي تضبط من قبل أجهزة وزارة الداخلية، خاصة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لخفر السواحل، والإدارة العامة للجمارك الكويتية، وغيرها من الجهات الأمنية، تدعونا إلى الجزم بأننا أمام تحديات تستوجب منا كمواطنين ومؤسسات مجتمع مدني أو وزارات مختصة أن نضعها في مقدمة الأولويات.
إن المؤثرات العقلية والمخدرات إذا لم يكن عليها إقبال فلن تجد سوقا لها، مع الوضع بالحسبان أن مخاطر الاتجار بها كبيرة وعقوباتها تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، وبالتالي فإن جلبها أو الاتجار بها يعتبر مغامرة شديدة، والتفسير المنطقي لتلك المضبوطات التي تقدر بالأطنان وقيمتها بمئات الملايين من الدنانير، تؤكد أننا أمام مشكلة كبيرة، فإما أن هذه الكميات موجهة للسوق المحلي، وهذا أمر أكثر خطورة، أو انها في طريقها إلى دولة أخرى، وفي كلتا الحالتين نحن أمام مشكلة يجب الالتفات إليها والحذر منها.
ويقوم قطاع الأمن الجنائي بقيادة اللواء حامد الدواس والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العميد محمد قبازرد بالدور المنوط بها في ملاحقة تجار السموم المخدرة بكفاءة مشهودة، ولم يقتصر هذا الدور على ملاحقة تجار المخدرات محليا، وإنما امتد النشاط للاستفادة من العلاقات والاتفاقيات الثنائية مع الخارج، وظهر ذلك بوضوح بإبلاغ وزارة الداخلية السلطات الإماراتية الأسبوع الماضي عن كمية ضخمة من الحبوب قدرت بـ 4 ملايين حبة مخدرة، وقبل أشهر محدودة تم ضبط نحو 800 كيلو من المخدرات موضوعة بطريقة احترافية في مجسمات خشبية مخبأة داخل صندوق مضاد للرصاص بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.
قضية المخدرات باعتبارها مصيرية تتطلب بذل جهد إضافي لمحاربتها والحد من انتشارها وملاحقة من يقفون وراءها في أي بقعة من العالم وصولا لتقليص المعروض من هذه السموم، على أن تكون خطة المكافحة وتقليص المعروض متناسقة مع خطط علاج من دخلوا طريق الإدمان، وكذلك تدشين مصحات علاجية لإعادة تأهليهم داخل المجتمع.
كما أن استهداف دول الخليج ليس بجديد على تجار السموم المخدرة، والأسباب في ذلك معلومة وأهمها الوفرة المادية واستهداف البعض بسهولة، وبالتالي فلابد من إحكام التنسيق والتشاور المستمر للسيطرة على آفة المخدرات وصولا إلى تجفيف منابعها، هذا إلى جانب تكثيف الحملات الأمنية ضد مهربي ومروجي وتجار المخدرات وضبطهم وتقديمهم للعدالة وسرعة إصدار الأحكام وتنفيذها.
كما على وزارات التربية والأوقاف والإعلام والصحف وجمعيات النفع العام العمل معا لتوعية أرباب الأسر بالتدقيق في سلوكيات الأبناء واكتشاف أي تغييرات قد تطرأ عليهم بسبب كل ما يمكن أن يرتبط بتعاطي المخدرات.
والمدمن يمكن التعرف عليه من إنفاق الأموال بكثرة، والميل إلى العنف والعدوانية ومعاناته من الأرق أو كثرة النوم، ومتى ما ظهرت أي من هذه المؤشرات يجب على الأب أو الأم التواصل مع الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية، مع التنويه بأن بلاغ الإدمان لا يعد سابقة حتى لا يتأثر مستقبل الابن أو الابنة أو الزوج بهذا الطريق الخطر، وفي حال ضبطت مخدرات تعدم ولا يحال المبلغ عنه إلى الجهات القضائية.
نعود ونكرر.. قطاع الأمن الجنائي ورجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لن يقصروا، وهم يقومون بدورهم على افضل ما يكون، ولكن لابد لنا كأشخاص ومؤسسات من تقديم الدعم والإسناد لهم للحفاظ على أبنائنا ومجتمعنا، وان يكون المواطن خفيرا على أسرته وأمن بلده، وذلك لمصلحتهم ومصلحته أولا وأخيرا.

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