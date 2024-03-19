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ذكريات طبية رمضانية

3/19/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في بدايات عملي المهني، تدربت في مختلف الأقسام الطبية، حيث كان قسم الجراحة في مستشفى الصباح احدها، حيث لا أزال احمل ليس فقط ذكريات طبية مع زملاء أفاضل عملت معهم، ولكن استمررت اطبق دروس ونهج عمل تعلمته من استشاري الجراحة الكبير د.وليد المصري، المقيم حاليا في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث «لا» يزال يعمل ويمارس مهنة الجراحة العامة بكل اقتدار وتميز كما عهده وعاصره كل من اشتغل معه رغم مرور كل هذه السنوات وانتقال الأغلب الأعم من الذين تدربوا على يديه إلى مرتبة الاستشارية الطبية في مختلف التخصصات الطبية المتنوعة.
كان د.وليد المصري يمثل حالة مميزة من الرقي في التعامل، وكذلك كان معروفا باحترامه جميع الأطباء بغض النظر عن المستوى الفني الذي هم فيه ورغم صغر اعمار بعضهم، على الرغم من موقعه الإداري كـ«رئيس وحدة» والفني كـ «استشاري»، ومع هذا كان يتحرك في الجانب الوظيفي المهني في التزام وانضباط عالي الكفاءة، حيث حقق المعادلة الصعبة، وهذه المسألة فيها توافق مع الجانب العسكري!، حيث يشترك التشكيل الطبي العامل مع القطاع العسكري في هذه الناحية، من حيث «أهمية الرتبة الفنية» المضاف إليها «الخبرة العملية الزمنية».
وكذلك يشترك الأطباء والعسكريون في «الأهمية الكبيرة» للضبط والربط والالتزام بالنظام، والعمل على تنفيذ الأوامر واتباع اللوائح والبروتوكولات.
وطبعا كما يعرف الجميع ان أي تجاوز لعامل الشهادة والخبرة الزمنية والانضباط المهني يصنع الكارثة على أرض الواقع، لهذا كان موقع رئاسة الوحدات والأقسام للاستشاريين العاملين كما هو الحال عند العسكريين، حيث يكون ضباط الأركان في موقع القيادة والتوجيه.
وفي تلك الأمور مثل لنا د.وليد المصري «القدوة الحسنة» والنموذج الملتزم، لذلك انتشرت هذه العقلية وذهنية العمل بين الأطباء العاملين تحت إدارته، وكان في ليالي رمضان أثناء المناوبات الصعبة يكون حاضرا ومتواجدا ومشرفا على طول وامتداد ساعات الخفارات الليلية، و«لا» يترك أي شاردة أو واردة لها علاقة برعاية المرضى إلا ويكون له يد فيها ورأي وتوجيه.
ومن أهم إنجازاته في الواقع الكويتي الطبي، هو هذا الجيل من الأطباء المحترفين الذين تتلمذوا على يديه وتعلموا منه ونذكر منهم د.عصام النصف، ود.فايز الذربان، ود.سمير عبدالعزيز، ود.أيمن العزيري. والقائمة تطول ومعها الذكريات «لا» تنتهي، لأن من يعمل بإخلاص يضع البصمات، ومنها نكتب هذه الكلمات.

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