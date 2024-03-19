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كويت العطاء

3/19/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الوطن، هو أعز ما نملك، وهو المأوى والملاذ لنا جميعا، في قوته قوتنا، وفي عزه عزتنا، وفي تقدمه تقدمنا.
فيا أيها الكويتيون، كونوا فخورين بوطنكم الكويت، الذي يتفرد بصفات لن نجد لها مثيلا في أوطان أخرى، إنه يتمتع بمساحة كبيرة من الحرية، من دون خوف أو تردد، لأننا في بلد مؤسسات وحريات مصونة، حسبما تنص عليه بنود دستورنا.
كما أننا نعيش الأمن والأمان والطمأنينة، بشكل يمنحنا الراحة في كل أحوالنا، فلا نخاف من أن نخلد إلى النوم من دون أن نغلق أبواب منازلنا، حيث نستيقظ في اليوم التالي ونذهب إلى أعمالنا ومشاغلنا، ونحن على يقين بأن هناك أجهزة أمنية تحمينا، من السطو والاعتداء على ممتلكاتنا.
إننا ننعم بالمساواة والعدل، في كل مكان نذهب إليه على أرض الكويت.
فلدينا سلطة حاكمة منحتنا كل ما نريد، وجعلتنا نتفرغ لأحلامنا وتربية أولادنا تربية سليمة، تنفع الوطن وتفيده في مستقبله.
نعيش الطمأنينة التي يفتقدها كثير من الناس في أوطانهم، التي تتعرض للصراعات والنزاعات، مما انعكس على حياتهم، وأوجد في نفوسهم الحزن والضيق، بينما في الكويت ننعم بالأمن الذي يعم كل حياتنا، ويضفي عليها السعادة والراحة، وهذه نعمة من الله نحمده عليها، وندعو الله العلي القدير أن يديمها علينا.
فها هي أيادي الخير في كل ربوع الكويت، تمتد بالعطاء لكل محتاج خصوصا في هذا الشهر الفضيل، وقد وصلت المساعدات الكويتية لكل محتاج في العالم، من دون منة أو تفاخر، لأن الكويت مؤمنة بأن ما تفعله لوجه الله، ومن أجل المساهمة في تخفيف الأعباء عن المتضررين والمحتاجين.
هذه هي الكويت، التي نراها، ويراها غيرنا في كل بقعة من العالم، كبيرة بأهلها رغم صغر مساحتها، وعظيمة بعطاءاتها الممتدة، لذا يتعين علينا أن نحافظ على موقعها من العالم، ونجتهد من أجل أن تزداد تطورا وتقدما، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تربية الأجيال تربية وطنية سليمة، بحيث نضع في حساباتها ووجدانها الوطن، وما يحتاجه من ازدهار.
اللهم احفظ الكويت وأميرها وأهلها، وكل مقيم على أرضها الطيبة من كل مكروه.

MENAFN19032024000130011022ID1107997184

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