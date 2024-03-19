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اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري

3/19/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة المجتمع الدولي للاحتفال في الحادي والعشرين من مارس من كل عام ليكون يوما دوليا للقضاء على التمييز العنصري ومضاعفة الجهود من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لمواجهة التصاعد المقلق في كره الأجانب والعنصرية والتعصب وبهدف تعزيز ثقافة عالمية تقوم على التسامح والمساواة ومكافحة التمييز.
ففي ذلك اليوم من عام 1960 وقعت مذبحة «شاريفيل»، حيث أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصا كانوا مشتركين في تظاهرة سلمية احتجاجا على قوانين الاجتياز في بلدية «شاريفيل» بجنوب أفريقيا وكانت قوانين الاجتياز قد فرضت من قبل نظام الفصل العنصري في البلاد، ومن أجل ذلك دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، وبعد ذلك ألغيت القوانين والممارسات العنصرية في بلدان عديدة.
وصرحت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي بمناسبة هذا اليوم أن هذا العام هو عام الرياضة بمناسبة اقتراب دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، التي ستستضيفها مدينة باريس وتمثل مناسبة للاحتفاء بالتآخي والفرح وروح المشاركة.
ولكن ما زال انتشار العبارات والتصرفات العنصرية يعكر صفو الكثير من الفعاليات الرياضية، فقد أفاد ما يزيد على 50% من المشجعين في رياضة كرة القدم وحدها بأنهم شاهدوا سلوكا كهذا خلال بعض المباريات، وما زال التمييز العنصري منتشرا في كل مكان سواء داخل الملاعب أو خارجها بصورة دائمة ومتأصلة.
وتدعو «اليونسكو» إلى بذل الجهود بصورة جماعية لضمان احترام الكرامة الإنسانية للجميع وهذا ما يتطلب الإصغاء إلى المتضررين من التمييز العنصري والذين يكافحونه.
وقد دأبت «اليونسكو» في عقد سلسلة حلقات التدارس مع الخبراء بشأن مناهضة العنصرية والتمييز منذ عام 2019 في مقر اليونسكو، ويعقد «المنتدى العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز» كل عام اعترافا بأهمية إيجاد حيز للحوار وتبادل الأفكار والآراء لاستحداث حلول مشتركة للتصدي للتمييز العنصري منذ عام 2020، ويعد هذا المنتدى ملتقى للجهات الفاعلة من المجتمع المدني والمؤسسات السياسية، حيث تجري مناقشة السبل الكفيلة بالقيام معا ببناء مجتمعات أكثر شمولا.
ومع أنه يجب مكافحة التمييز العنصري بنظرة استشرافية إلى المستقبل، فإنها تتطلب النظر إلى الماضي من أجل الوقوف على التطور التاريخي لقوى التعصب والجهل التي تقوض مجتمعاتنا، ولا مجال للقضاء نهائيا على التمييز العنصري إلا ببذل جهود حثيثة في مجال التربية والتعليم وإعداد المناهج الدراسية بطريقة تقضي على العنصرية والتمييز، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالعمل الجماعي لتحقيق المساواة والاحترام للآخرين دون أي تمييز أو عنصرية.

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