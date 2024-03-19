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الصدقة تمحو الخطيئة

3/19/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «التبسم» خير لنا في الدنيا والآخرة من التجهم، وأقرب إلى الله تعالى والى الناس، فكم من ابتسامة سلت غضب المتغاضبين، وألفت بين قلوب متنافرة، فما بالنا نرى وجوها متجهمة في هذا الشهر الفضيل، ونحن أحوج ما نكون إلى الألفة والتواد والتواصل والتراحم.
وقبل الاسترسال في الموضوع لابد من تعريف «التبسم» و«التجهم» في اللغة، أما التبسم فمعناه انفراج الشفتين عن الثنايا فيضحك المرء دون صوت، وهو أخف الضحك وأحسنه وفي الحديث الشريف: «تبسمك في وجه أخيك صدقة».
فما الذي يمنعنا من هذه الصدقة التي منحنا إياها الخالق عز وجل؟ فنحن الفقراء إلى الله وهو الغني الواهب المنعم المتفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق» وصدقة التبسم في وجه أخيك فوائدها كثيرة في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يدفع بها المولى عز وجل عنك أنواعا من البلاء، ويبارك في رزقك، ويريح قلبك، وفيها انشراح لصدرك، ومطهرة للمال ودواء لكل داء، وأمان من الخوف وموجبة لدعاء الملكين.
ثم ان الصدقة تمحو الخطيئة، وفي الآخرة تقي صاحبها نار جهنم، وتجعله في ظل عمله يوم القيامة وتدخله الجنة، بإذن الله من باب الصدقة، فهي دليل صدق العبد مع ربه، وان الابتسامة باب خير كثير وفير لا يغلقه إلا المحروم الشقي الذي لاحظ له.
وأما «المتجهم» فهو العابس في وجه أخيه، فإذا تجهم المرء صار عابس الوجه كريها، تنفر منه القلوب وتتجنبه أعين الناس، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رده أهل الطائف ردا قبيحا وآذوه (إلى من تكلني .. إلى عدو يتجهمني).
فالفرق بين التبسم والتجهم كالفرق بين الخير والشر، فمن جنح إلى الشر عامدا باء بغضب من الله، ثم ان المتبسم محبوب من الجميع وجزاؤه مضاعف في هذه الأيام المباركة، وكم من ابتسامة أطفأت نار غضب وقربت بين القلوب المتباعدة، وكم من متجهم آذى نفسه وغيره وباعد بينه وبين الناس.
ومن الأهمية بمكان أن يستقبل الموظف المراجع بوجه باسم، وان يكون تعامله حسنا، وأن يبش بوجوههم ولا يتجهم ويعامل الناس بغلظة وجفاء، ولنا في رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فقد قال في حقه المولى عز وجل (وإنك لعلى خلق عظيم) (القلم: 4).
ودمتم سالمين.

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