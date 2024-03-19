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الأندية.. بين غياب الخصخصة وضعف التسويق والحاجة إلى تنظيمات جديدة

3/19/2024 2:36:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- يشير الموقع الرسمي لوزارة الشباب على الإنترنت، إلى وجود نحو 401 ناد في مختلف محافظات المملكة، قليل منها فاعل في عمله، فيما تقوم غالبية الأندية بالحد الأدنى من الأنشطة الرياضية والثقافية للحصول على الدعم السنوي المخصص من قبل وزارة الشباب، والذي يتفاوت في حجمه بين الأندية استنادا إلى درجات التصنيف.
ارتفاع "صيحات الأندية" المتكررة قبل وأثناء وبعد انقضاء الموسم الرياضي في كل عام، من الفقر والدين وتراجع مصادر الدخل لديها بمختلف الألعاب، لا يعفيها من تحمل مسؤولياتها الواضحة تجاه ما وصلت إليه أحوالها المالية اليوم، في ظل اعتماد غالبيتها على الدعم البسيط المقدم من وزارة الشباب أو الاتحادات الرياضية في مختلف الألعاب، إلى جانب فشلها في استثمار قدراتها التسويقية لتأمين عقود الرعاية الملائمة من القطاع الخاص، ما يفتح باب التساؤلات أمام الجدوى من وجود هذا الكم من الأندية في شتى أرجاء المملكة.
ويرى مراقبون أن تحويل الأندية الكبيرة إلى شركات يمثل حلا مثاليا للتعاطي مع مشروع الاحتراف في مختلف الرياضيات الجماعية بشكل أمثل، مستشهدين بالتصريحات الإعلامية الأخيرة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، والتي أكد فيها ضرورة تحويل الأندية إلى شركات أو إيجاد شركات رائدة لرعاية الأندية، فضلا عن الحاجة الملحة لمراجعة قوانين الأندية سعيا لتطوير الحركة الرياضية والشبابية.
وقال الخصاونة، في تصريحات إعلامية سابقة على هامش زيارته الأخيرة لـ"الغد": "الحكومة لا تستطيع تمويل الأندية بما تحتاجه ماديا، لذلك يعد النادي مسؤولا عن عملية تمويل نفسه، والأمر نفسه ينطبق على اتحاد اللعبة"، مؤكدا أن هذه الخطوة يجب أن تطبق في إطار تشريعي يوفر للنادي القدرة على ضخ أموال تسمح له بتغطية نفقاته وتحقيق الأرباح.
وتحتضن محافظة الزرقاء نحو 24 ناديا، لا يوجد فيها أي فريق ينافس اليوم بالمسابقتين الرئيسيتين للعبتين الأكثر شعبية؛ دوري المحترفين لكرة القدم والدوري الممتاز لكرة السلة، ويقتصر الدور الفاعل لغالبية هذه الأندية على رياضات كرة الطائرة للسيدات وكرة الطاولة وألعاب القوى، كما تتواجد أندية لكرة القدم في دوري الدرجتين الثانية والثالثة.
ويقول مدير مديرية شباب محافظة الزرقاء عمر العزام، في معرض رده على استفسارات "الغد": "هناك جهد مهدور في أندية الزرقاء على حساب أندية محافظة العاصمة، حيث القرب الجغرافي منها يدفع اللاعبين للهجرة إلى هذه الأندية ويحد من عملية إنتاج اللاعبين ويقلل حظوظ المنافسة"، لافتا إلى وفرة المرافق الرياضية في المحافظة لاحتضان المواهب المختلفة.
وتابع: "نبذل جهودا كبيرة في إقناع الأندية وإغرائها بدمج مجهوداتها لتقليص عددها، وحتى يكون دورها أكثر وضوحا"، لافتا إلى إعطاء المديرية مهلة للعديد من الأندية من أجل تصويب أوضاعها.
من جانبه، يؤكد العين سليم خير رئيس نادي شباب الأردن، أن غياب الإستراتيجيات الواضحة في بعض الاتحادات الرياضية وسوء التخطيط وتغيير الأجندة واعتماد مواعيد البطولات بطريقة غير مدروسة؛ أمور تخلق حالة من التخبط وتترك انعكاسات سلبية لدى الأندية، من شأنها المساهمة في تعميق مديونيتها.
وحول معاناة الأندية من ضعف التسويق الرياضي، يؤكد خير، في حديثه لـ"الغد": "لا يوجد تسويق رياضي ناجح للأندية من دون خلق محفزات للشركات والمتمثلة في الإعفاءات الضريبية، وأعتقد أن ذلك السبب الرئيسي لضعف هذا الملف في الأندية وعلى مستوى الألعاب كافة"، متمنيا على المعنيين المسارعة إلى تعديل قانون الضريبة وتأسيس رابطة للأندية وتخصيص موازنة لها من الآن، لإنقاد الأندية من الغرق في "وحل" المزيد من الديون.
وتمنى خير على الحكومة أن تدعم الأندية بصورة حقيقية، لافتا بهذا الصدد: "الدعم الحكومي الحالي لا يتناسب مع احتياجات الأندية ومتطلبات الاحتراف، فمثلا لا يعقل أن يصل الدعم السنوي الحكومي المخصص لكل ناد في أندية الدرجة الممتازة بكرة القدم، إلى 16 ألف دينار فقط"، مشددا على أن ذلك لا يكفي لسد نصف الراتب الشهري لمحترف على سوية عالية.
ويرى مدير تطوير الأعمال والخبير التسويقي محمد الشربجي، أن الضعف التسويقي للأندية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، يعود إلى ضعف الكوادر البشرية التي تقود إدارات بعض الأندية وعدم إدراكها لمفهوم التسويق وأهميته في إنجاح المشروع الرياضي في عصر الاحتراف.
وأشار الشربجي، في حديثه لـ"الغد": "من الواضح أن هناك تهميشا أو تغييبا لأصحاب التخصص والكفاءات في إدارة ملف التسويق الرياضي بالعديد من الأندية، التي تحتاج إلى تفعيل الدور الإعلامي لها بطريقة صحيحة والإنفاق من ميزانيتها على هذا المجال، خصوصا وأنه يمثل العمود الفقري لضمان استمرارية وجود الأندية".
ويجمع المراقبون على أن "المعارك الانتخابية" أسهمت في زيادة المشكلة المالية التي تعاني منها الأندية منذ عقود كثيرة، في ظل "هرولة" البعض منها خلف تحقيق المكتسبات الفردية والشخصية، دون تغليب المصلحة العامة للنادي، كما يتسابق الإداريون على المقاعد الإدارية أكثر من بحثهم عن تأمين مصادر دخل مستدامة لأنشطة النادي، كما أن الكثير من الإداريين غير قادرين على خدمة أنديتهم؛ بل إن وجود البعض منهم يسهم في تعميق الأزمة واتساع الفجوة، في ظل استمرار الحديث عن الواقع المؤلم والصعب الذي تعانيه الأندية مع غياب رقابة الهيئات العامة.
ويبدو أن وزارة الشباب تسير في المرحلة المقبلة؛ نحو توجه "دمج الأندية" وإقصاء غير العامل منها وغير القادر على ترجمة الأهداف التي تأسس من أجلها، تفعيلا لدورها الرقابي، بانتظار سن التشريعات التي تتعلق بمراقبة الموارد المالية للأندية "الإيرادات والنفقات"، ووضع القيود المتعلقة بتحديد سقف الإنفاق لضمان التدفق النقدي الذي يغطي نفقات الأندية لتجنيب إغراقها بالمزيد من الديون.

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