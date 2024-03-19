شاكيرا تضرب مجدداً وتقارن بيكيه بشخصية فولديمورت

(MENAFN
- Alghad Newspaper) لم تنته الامور على ما يرام بين اللاعب السابق لمنتخب اسبانيا وبرشلونة جيرار بيكيه، وزوجته السابقة المغنية شاكيرا على الرغم من الطلاق الذي وضع حداً لعلاقتهما التي دامت 11 عاماً.
وفي اغنية جديدة لها ضمن اسطوانة انزلتها الى الاسواق حمل عنوان "النساء لا يبكين بعد الآن"، تضمنت عبارة مفادها "ستندم بالتأكيد مع الوقت، وسترغب يوماً ما في العودة لتقرع على بابي".
وحين سئلت عما اذا كانت تعني بيكيه في هذه العبارة، اجابت: "فولديمورت الذي لا يجب ذكر اسمه (في اشارة الى الشخصية الشريرة في روايات وافلام هاري بوتر)، آمل انها ستكون الاغنية الاخيرة التي اكتبها عن هذا الامر، وله".
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