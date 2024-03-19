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ليفاندوفسكي يكشف سر تطور برشلونة بعد قرار رحيل تشافي

3/19/2024 2:36:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعد فوز برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل ضد اتلتيكو مدريد، كان نجم اللقاء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من دون شك، وعندما سئل المهاجم عما تغير بعد إعلان تشافي عن استقالتِه نهاية الموسم،

تابع ليفاندوفسكي: ""في الأسبوعين أو الثلاثة أو الأربعة أسابيع الماضية قمنا بتغيير التدريب قليلاً، وبكثافة أكبر.

جسديًا، أشعر أيضًا أنني بحالة جيدة جداً وزملائي نفس الشيء نريد أن نخطو خطوة إلى الأمام هذه اللحظة مهمة جداً، وليس شيء آخر، نحنُ نريد تقديم الأفضل للفريق ولتشافي".

وأضاف: "لا نريد الفوز فحسب، بل نريد اللعب بشكل أفضل، دعونا نرى كيف سنلعب في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان وهدفنا سيكون هو اللعب مثل هذه المباراة"

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