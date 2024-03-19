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وزارة الثقافة ترعى إفطار بلمسة حب

3/19/2024 2:36:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أقامت يوم أمس مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية إفطاراً رمضانياً استثنائياً للأطفال ضمن سلسلة إفطارات بعنوان "بلمسة حبّ" بفندق كمبينسكي عشتار البحر الميت.

وررسمت مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية البسمة على وجوه الأطفال، وأدخلت الفرحة إلى قلوبهم ودعمهم نفسياً واجتماعياً.

نهاد دباس، مدير عام مؤسسة حرير أكد، على حرص المؤسسة على رسم البهجة على وجوه الأطفال، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البعض.

وشدّد على التزام المؤسسة بتنظيم المزيد من الإفطارات الرمضانية خلال الشهر الفضيل، لتشمل أكبر عددٍ ممكنٍ من الأطفال وذويهم.

وعبّر دباس، عن أمله بوصول المساعدات إلى خمسة آلاف طفل، مؤكّداً على أنّ هذا العمل الإنسانيّ هو واجبٌ مجتمعيّ ووطنّيّ يقع على عاتق الجميع.

وأشار دباس إلى أهمية التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات لدعم الأطفال وبناء جيلٍ سويّ قادرٍ على مواجهة الحياة بقوة. ودعا جميع الجهات إلى تقديم يد العون لمؤسسة حرير لتحقيق هدفها النبيل.

وتقدّمت مؤسسة حرير بجزيل الشكر والتقدير لإدارة فندق كمبينسكي عشتار البحر الميت، ممثلةً بمديرها العام السيد سيبستيان مارييت، وطاقم العمل، على حسن الاستقبال والاستضافة، وتقديم إفطارٍ مميزٍ للأطفال.

كما عبّرت عن امتنانها لكلّ من ساهم وشارك في إنجاح سلسلة إفطارات "بلمسة حبّ"، سواءً من خلال التبرعات أو الدعم الخفيّ أو التغطية الإعلامية.

وأثنت المؤسسة على جهود المتطوعين وسفراء حرير من داخل وخارج الأردن، مؤكّدةً أنّهم أثبتوا أنّ الإنسانية لا حدود لها، وأنّها لا تُقاس بدينٍ أو جنسٍ أو بلد.

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