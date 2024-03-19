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هل كان هذا الخطأ مقصودا في مسلسل ع أمل؟- فيديو

3/19/2024 2:36:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعرضت النجمة ماغي بوغصن للكثير من التعليقات الساخرة بسبب مشهد يجمعها بالفنانة الشابة مارلين نعمان الاي تلعب دور ابنتها ضمن أحداث مسلسل "ع أمل"، الذي يعرض حالياً ويلقى نجاحاً كبيراً.


وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مشهد الصفعة البسيطة التي توجهها ماغي لمارلين وتعرضت بسببه للكثير من السخرية، فيما اعتبر آخرون أن هذه الطريقة مقصودة وتحمل رسالة متممة لقصة المسلسل، على اعتبار أن ماغي تحارب العنف ضدّ المرأة ضمن أحداث العمل، مؤكدين ان المخرج رامي حنا تقصد هذا الأمر.

وتدور قصة مسلسل "ع أمل" في إطار مليء بالإثارة والتشويق، حول "يسار" التي تؤدي شخصيتها ماغي بوغصن والتي تحاول مساعدة الفتيات المعنفات بتقديم نصائح لهن من خلال برنامج تلفزيوني، رغم ماضيها الأليم وتعرضها للظلم من رجال عائلتها، ويشاركها في البطولة عمار شلق، إلسا زغيب، ومهيار خضور، وبديع أبو شقرا، وكارول عبود، وريان حركة وآهرين، وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج رامي حنا.

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