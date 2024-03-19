القضاء العراقي يوقف مسلسل عالم الست وهيبة لهذا السبب



ويعرض المسلسل المثير للجدل منذ بداية شهر رمضان الحالي، بعد أن تم عرض الجزء الأول منه عام 1998، وتدور أحداثه حول الممرضة وهيبة إبان عقد التسعينيات ومعاناة العراقيين من الحصار الاقتصادي آنذاك.



لكن الجزء الثاني الذي تم إنتاجه حديثاً، يعرض تفاصيل حقبة حديثة، فيما أحدث استخدام اسم (مهيدي) لإحدى الشخصيات جدلاً كبيراً، على اعتبار أن مشاهد بالعمل تحوي مساساً مبطناً لبعض العقائد.



إلى جانب اتهامات مؤلف العمل صباح عطوان، للقائمين على المسلسل بالتلاعب بنصه وتغييره، حيث أصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، توضيحاً حول القرار، مؤكداً أنه جاء بناء على دعوى رفعها المؤلف صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة (utv)، بسبب تشويه التص وإضافة مؤلفين وعدم تسديد مستحقاته المالية.



وأكدت وسائل إعلام محلية ان القضاء العراقي، أصدر أمراً ولائيّاً بإيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة الجزء2" بناءً على دعوى سبقت عرضه، كان تقدم بها مؤلف الجزء الأول منه الكاتب عطوان.



في حين أن القائمين على المسلسل والقناة التي تبثه، ينفون هذه الاتهامات ويؤكدون أن المسلسل لا يتضمن أي إساءة دينية، واصفين وقف بث المسلسل بتقييد لحرية الرأي وفرض للرقابة على الأعمال الفنية.

وكان ونشر ديوان الوقف الشيعي ((وثائق رسمية سابقة توضح التحركات القانونية بحق المؤسسات الاعلامية التي أساءت من خلال عرضها لمسلسل سابق تم إيقافه من قبل هيئة الإعلام والاتصالات بتحرك من الديوان)).



وأوضح إنه في الأيام السابقة ((لوحظ من خلال الرصد الإعلامي للديوان اساءة من قبل إحدى المؤسسات الإعلامية لمقدسات دينية عليا لأبناء الشعب العراقي وثوابته ورمزيته، واجهت رفضاً كبيراً من المجتمع العراقي وخالفت الدستور والقانون العراقي وضوابط مؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات، لذا اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام)).



وأكد البيان، أن ديوان الوقف الشيعي يجدد ((حرصه على محاسبة كل من يحاول الإساءة للمعتقدات الدينية، وذلك من خلال إتباع الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور العراقي)).



في الأثناء، وجه رئيس كتلة ((حقوق)) النيابية المنضوية في ((الإطار التنسيقي)) الشيعي، النائب سعود الساعدي، طلباً إلى هيئة الإعلام والاتصالات يتعلق بإيقاف بث المسلسل وذلك لما يتضمنه من ((إساءة عمدية)) للرموز الدينية، فضلاً عن اقتباس شخصياتها من حزب البعث.



وخاطب الساعدي في بيان له الهيئة ((لإيقاف بث مسلسل عالم الست وهيبة استناداً إلى الدور التمثيلي والرقابي ولائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة من الهيئة عام 2019)). وأضاف: ((وردتنا العديد من الشكاوى والمناشدات من المواطنين تتضمن وجود إساءة عمدية للرموز الدينية في مسلسل عالم الست وهيبة الذي يعرض على قناة (UTV) والتي تتمثل باختيار شخصية (مهيدي ابو صالح) في إشارة واضحة تتضمن الإساءة العمدية بصيغة الكناية والتورية إلى شخصية الإمام المهدي)).



ورأى إن ((استخدام هذه الشخصية واقتباسها من زمن نظام صدام السابق مع ما تحمله من دلالات ضمنية على شخصية الإمام تتضمن استهدافاً واضحاً للرموز الدينية، وهو الأمر الذي جرمته لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة من هيئة الإعلام)).



ودعا الساعدي الهيئة إلى وجوب ((اتخاذ الإجراءات القانونية والإعلامية المناطة بهيئتكم وفقاً للأمر رقم (65) لسنة 2004 بشأن هذا الموضوع فأما يتم إيقاف بث المسلسل بصورة كلية من القناة المذكورة، أو توجيه القناة باستقطاع المشاهد الواردة في المسلسل التي تتضمن ظهور شخصية (مهدي أبو صالح) بمشاهد مسيئة من جميع الحلقات التي ستعرض في الأيام المقبلة)).

