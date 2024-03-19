جراحة الليزك.. هل هي مناسبة لك؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وتوضح نشرة المعهد أسباب عمل جراحة الليزك، وكيفية التحضير لها، ومن هي الفئات التي يجب أن تبتعد عن هذه الجراحة، وماذا يحدث أثناء جراحة العيون بتقنية الليزك، إضافة إلى بيان ما يحدث للعيون بعد جراحة الليزك.قد تساعد جراحة العين بتقنية الليزك على الاستغناء عن استعمال عدسات تصحيحية بعد الآن. إذا كنت قد سئمت من ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة، فقد تتساءل عما إذا كانت جراحة الليزك مناسبة لك. الليزك هو نوع من جراحة العين الانكسارية.بشكل عام، يحصل معظم الأشخاص الذين أجروا جراحة تصحيح "لتحدب القرنية الموضعية بمساعدة الليزر" (LASIK) على رؤية أفضل، لكن معظم الناس لا يزالون في نهاية المطاف بحاجة إلى نظارات للقيادة ليلاً أو للقراءة مع تقدمهم في السن.الليزك، الذي يرمز إلى علاج تحدب القرنية الموضعي بالليزر، هو عملية جراحية شائعة يمكن أن تصحح الرؤية لدى الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر أو طول النظر أو الذين يعانون من اللابؤرية.إنها واحدة من العديد من جراحات تصحيح الرؤية التي تعمل من خلال إعادة تشكيل القرنية ( أي الجزء الأمامي الواضح من عينك)، بحيث يتركز الضوء على شبكية العين في الجزء الخلفي من عينك.عندما لا يتركز الضوء على شبكية العين كما ينبغي، تكون رؤيتك ضبابية. يسمي الأطباء هذا بالخطأ الانكساري. تشمل الأنواع الأساسية ما يلي:- قصر النظر: وهو عندما ترى الأشياء بوضوح عندما تكون بالقرب منك، لكن الأشياء البعيدة تكون ضبابية.- طول النظر (مد البصر): وهو عندما ترى الأشياء البعيدة بشكل أكثر وضوحًا، لكن الأشياء القريبة ضبابية.- اللابؤرية: وهي مشكلة شائعة في العين يمكن أن تجعل الرؤية ضبابية أو مشوهة. يحدث ذلك عندما يكون للقرنية (الطبقة الأمامية الصافية من العين) أو العدسة (الجزء الداخلي من العين الذي يساعد على تركيز الضوء) شكل مختلف عن الطبيعي.تحدث إلى طبيبك حول ما إذا كان الليزك مناسبًا لك.

لا يجب أن تخضع للجراحة إذا كان:



- عمرك أقل من 18 عامًا.



- إذا كنتِ حاملاً أو مرضعاً.



- تتناولين أدوية معينة.



- لديك الكثير من التغييرات الحديثة على النظر.



- لديك قرنيات رقيقة أو غير مستوية.



- لديك أمراض في العين مثل الجلوكوما أو جفاف شديد في العين.



- لديك مشاكل صحية أخرى مثل مرض السكري أو الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي.



كيف يمكنني التحضير لجراحة العيون بتقنية الليزك؟



قبل الليزك، سيتم إجراء فحص كامل للعين لك. قد يشمل ذلك اختبارات لقياس سُمك القرنية والانكسار وضغط العين. إذا كنت تستخدم العدسات اللاصقة الصلبة المنفذة للغازات، فلا ترتديها لمدة 3 أسابيع على الأقل قبل التقييم. لا ترتدي أنواعًا أخرى من العدسات اللاصقة لمدة 3 أيام على الأقل قبل التقييم. تأكد من إحضار نظارتك حتى يتمكن طبيب العيون من التأكد من الدرجة.



ماذا يحدث أثناء جراحة العيون بتقنية الليزك؟



سيعطيك طبيبك قطرات لتخدير عينيك. يمكنك أيضًا طلب مهدئ خفيف.



تعمل جراحة الليزك عن طريق إعادة تشكيل القرنية. يسمح هذا للضوء الذي يدخل العين بالتركيز بشكل أكثر وضوحًا على الشبكية، مما يحسن الرؤية.



يمكن تصحيح الرؤية لدى الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر وطول النظر واللابؤرية، بحيث تتضمن العملية قطع سديلة رقيقة في القرنية باستخدام أداة تسمى ( microkeratome) أو الليزر. ثم يقوم الجراح بطي السديلة للخلف حتى يتمكن من الوصول إلى القرنية.



بعد ذلك يستخدم الليزر لإزالة كمية صغيرة من الأنسجة من القرنية. يساعد هذا في إعادة تشكيله بحيث يمكن للضوء على شبكية العين التركيز بشكل أكثر دقة. إذا كنت تعاني من قصر النظر، فإن القرنية تحتاج إلى تسطيح.



إذا كنت بعيد النظر، فإن القرنية تحتاج إلى زاوية أكثر انحدارًا. عادة ما تستغرق عملية الليزك نفسها حوالي 20 دقيقة. خطط لجعل شخص ما يقودك بعد الجراحة إلى المنزل.



ما الذي يجب أن أتوقعه بعد جراحة العيون بتقنية الليزك؟



بعد جفاف العينين، على الرغم من أنهما قد لا تشعران بهذه الطريقة. سوف يعطيك الطبيب قطرة عين للوقاية من العدوى والالتهابات، وكذلك قطرات للحفاظ على رطوبة العينين.



قد يكون لديك شعور قصير وحرقان خفيف أو رؤية ضبابية عند استخدامها. لا تستخدم أي قطرات للعين دون أن تسأل طبيبك عنها. من المحتمل أن تلتئم عيناك بسرعة كبيرة. يلاحظ معظم المرضى رؤية أفضل في غضون أيام قليلة.



يمكن أن تتغير رؤيتك بعد الليزك. في بعض الحالات، قد تضطر إلى استخدام نظارات القراءة كلما تقدمت في العمر. يحتاج أكثر من 10% من الأشخاص إلى إجراء ليزك ثانٍ في وقت لاحق لاستعادة التأثيرات.



ماذا يحدث بعد جراحة العيون الليزك؟



بعد جراحة العين بتقنية الليزك، قد تشعر بالحكة أو الحرقان في عينيك، أو قد تشعر أن هناك شيئًا بداخلها. لا تقلق، هذا الانزعاج أمر طبيعي. من الطبيعي أيضًا أن يكون لديك رؤية ضبابية، أو رؤية الوهج أو الهالات حول الأضواء وأن تكون حساسًا للضوء؛ نظرًا لأن جفاف العين من الآثار الجانبية الشائعة لجراحة الليزك، فقد يعطيك طبيب العيون بعض قطرات العين لتأخذها إلى المنزل.



قد يتم أيضًا وصف المضادات الحيوية وقطرات العين الستيرويدية. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب منك طبيب العيون الخاص بك ارتداء واقٍ على عينيك لمنعك من لمس القرنيات أثناء الشفاء، خاصة أثناء نومك.