Tuesday, 19 March 2024 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بين حصار عكا وحصار غزة الخيارات المستحيلة.. قصة صمود

3/19/2024 2:36:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. هايل عبيدات البداية الأولى في عروس البحر يافا حيث أنشئت أول صيدلية هناك عام 24/2/1924 وأول مستودع للأدوية عام 1934 وقبل قيام دولة الاحتلال وجاءت النكبة والنكسة ولكن الحلم تجدد.
بدايات متواضعة عام 1969 وكميات محدودة وتكنولوجيا أيضا متواضعة، ولكن الإرادة فلسطينية وصلبة تشق طريقها ويكبر الحلم الفلسطيني منذ عام 1983 ليصل عدد المصانع الآن إلى 6 (ستة) مصانع منها اثنان (2) في غزة هاشم وبلغ عدد الصيادلة في الضفة الغربية 5841 وفي قطاع غزة 3816 صيدلاني و824 صيدلية ويبلغ حجم السوق الدوائي الفلسطيني 180 مليون دولار وبلغت الأدوية المسجلة ما يقارب 647 دواء أساسيا و1800 صنف دوائي وتقوم بتغطية ما يقارب 55% من احتياجات السوق الفلسطيني وتصل إلى ما يقارب ثلاثين سوقا في مختلف أنحاء العالم.

وبالرغم من معاناة الصناعة الدوائية الفلسطينية كغيرها من الصناعات العربية إلا أن المعاناة الكبرى تكمن في العجز التشغيلي وقائمة الممنوعات الإسرائيلية والمنع وتضييق العدو الصهيوني على دخول المواد الخام والتكنولوجيا الحديثة اللازمة للصناعة تحت ذرائع أمنية، ويتحكم الاحتلال بالمعابر الحدودية والسياسة الدوائية التي تهدف إلى التحكم والسيطرة الإسرائيلية على القطاع الصحي والدوائي معا من خلال الاقتطاعات والمقاصات الإجبارية، وكذلك معيقات الاعتمادية والتسجيل الدوائي، إضافة إلى الحواجز والمنع والإغلاق المتكرر، إلا أن الصناعة الدوائية الفلسطينية حققت تقدما وتطورا، حيث تقوم بتغطية السوق الفلسطيني العام والخاص بالدين الآجل أحيانا، حيث فاقت مديونية القطاع الدوائي الـ200 مليون دولار، ولكن تبقى محاولات الاحتلال قائمة للسيطرة من خلال المنتجات الإسرائيلية التي تشكل ما يقارب 25-30% من حصة السوق.

وفي قطاع غزة حيث يبلغ الآن عدد المستشفيات 36 مستشفى و159 مركزا للصحة الأولية و22 مركزا للمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى مستشفيين ميدانيين أردنيين يُداران من قبل الخدمات الطبية الملكية الأردنية، بينما يبلغ عدد الأسرة 3412 سريرا، ويبلغ عدد العاملين هناك في القطاع أكثر من 16 ألف موظف، ويبلغ عدد المؤمنين صحيا 212 ألف نسمة، كانت البداية مع دار الشفاء عام 1311 وكان يعرف بالبيمارستان الناصري والذي تعرض للنهب والدمار أثناء حملة نابليون وحصار عكا وأعيد بناؤه في عام 1946، والمستشفى المعمداني أيقونة المستشفيات والذي تأسس عام (1882) قبل 180 عاما وقبل قيام دولة الاحتلال بمئات السنين.

وكانت الأردن الدولة العربية الأولى التي قامت ببناء المستشفيات الميدانية العسكرية وتزويدها في فلسطين وغزة منذ عام 2000 و2009 وما زالت عاملة بالرغم من ظروف الحرب والحصار.

وجاء العدوان الوحشي الأخير وحرب الإبادة والتجويع مسبوقا بحصار ظالم على غزة ليقضي على ما تبقى من الحلم الفلسطيني وهو ما زال في المهد لتخرج معظم المستشفيات من الخدمة وتم نفاد أكثر من 80% من قائمة الأدوية الأساسية و60% من المستلزمات الطبية منذ الشهر الأول للغزو، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على السداد والدفع ونتيجة للحصار المزمن والاستهداف المتكرر للمستشفيات، حيث أكثر من ثلثي السكان لا يملكون المال قبل الحرب للسداد، ما شكل خطورة على الوضع الصحي وقدرة المريض في الحصول على الدواء وفي غزة، حيث تم التدمير مبكرا وبشكل ممنهج ومنذ بداية الحرب تم تدمير المصنعين اليتيمين والأربع مستودعات المركزية للأدوية الوحيدة والتي كانت تحوي ما يقارب 200 صنف دوائي لتلبية حاجة المرضى والذي كانا يعملان على تغطية 25% من الاحتياجات وتأمين 90 صنفا من أصل 3000 صنف دوائي، ما أدى إلى خروج القطاع الدوائي مبكرا من كافة أشكال الخدمة، سواء بالتصنيع أو التخزين المتواضع.

وبالتزامن مع القصف المستمر والتركيز على المستشفيات والمساجد وسيارات الإسعاف وأماكن الإيواء المحلية أو التي تتبع للمؤسسات الدولية، فقد بات أهالي غزة تحت القصف والدمار وانقطاع الكهرباء والمياه يعتمدون على المساعدات الإنسانية ومحرومين من الدواء والعلاج، حيث يقومون بشراء الدواء بالدين تحت الحساب إذا توفر ذلك، وانهارت الرعاية الصحية بكافة مستوياتها الأولية والثانوية والثالثة، حيث كانت احتياجات القطاع من الأدوية واللقاحات 45 مليون دولار سنويا.

وباتت غزة مهيئة لثالوث الجوع والأوبئة والموت، حيث تم رصد أكثر من 550 ألف إصابة بالأمراض المعدية، وقد وصلت حالات التهاب الكبد الوبائي أكثر من 30 ألف حالة، غالبيتهم من الأطفال (6700 طفل)، وفي ظل حرمان الأطفال من الحصول على أبسط حقوقهم من الحليب وجود أكثر من 900 ألف نازح في أكثر من 99 مركزا للإيواء، ما يؤدي إلى الازدحام وانتشار الأمراض، إضافة إلى الدمار الذي لحق بأكثر من 80% من المساكن وعدم وجود إحصائية دقيقة عن المفقودين تحت الركام فإننا أمام ليس فقط مجاعة وكارثة بل أمام مخططات خبيثة قد تقود إلى التهجير وتكرار كارثة كبرى لم تشهدها البشرية وقطاعات الصحة والغذاء والدواء والمستشفيات والإمداد والتزويد ما زالت تصارع الانهيار فإن المبادرة في إنشاء محفظة عربية وإسلامية ودولية لإدارة أزمة القطاع الصحية والغذائية أصبحت ضرورة، وبخاصة أمام صمت ومراوغة دولية لا تلتفت إلى نزيف قطرات الدم ودموع الطفل والكهل الفلسطيني حيث الدمار قد طال الحجر والشجر.

ومع كل هذا الألم وهذه الأرقام المفزعة واليائسة والتي تعتمد على تقارير للمنظمات الدولية وما زال الصمت والخذلان العربي والدولي واستمرار إغلاق المعابر البرية دون مبرر بانتظار إعلان موعد البدء بالعمل بالرصيف البحري المشبوه، وسوف تبقى أي مبادرة دون فتح المعابر وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة دون الطموح، وبغير ذلك فإن الجميع بانتظار موعد توقيت ذبح البقرة الحمراء الأولى.

MENAFN19032024000072011014ID1107997169

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث